Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alanna Armitage, "aktif yaşlanmanın" insanların doğumundan itibaren başlayan bir süreç olduğunu vurgulayarak "Yaşlı nüfus yük değil, onların bilgeliğinden ve tecrübelerinden yararlanabilmemiz için bize sunulan büyük bir fırsattır." dedi.



UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Armitage, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'na katılmak için geldiği Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Yaşlılık Şurası'nın kusursuz geçtiğini söyleyen Armitage, UNFPA'nın Türkiye'nin düzenlediği bu toplantıya davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yaşlanan nüfusun dünya genelinde çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Armitage, Türkiye nüfusunun 2050'de 96 milyona ulaşmasının ve bu nüfusun dörtte birinden fazlasının 60 yaş üstünde olmasının öngörüldüğüne dikkati çekti. Armitage, "Yani 60 yaş üstünde 26 milyon insan demek. Bu da yaşlı nüfus konusunda kendimizi gerçekten hazırlamamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.



Yaşlılık Şurası'nın demografik gerçeklere ve buna ilişkin atılması gereken adımlara dair farkındalık oluşturduğunu belirten Armitage, "Şura, öncelikle yaşam sürecine farklı bir yönden nasıl bakabileceğimize değindiği için güzeldi. İkinci olarak, Şura'da yaşlıların sadece ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda insan haklarını nasıl destekleyebileceğimizi ele aldık. Üçüncü olarak ise hükümetlerin, çeşitli sektörlerin ve toplumun aktif yaşam ve sağlıklı yaşlanmaya yaklaşımlarının önemi vurgulandı." ifadesini kullandı.



Şura'nın çok üretken ve başarılı geçtiğini söyleyen Armitage, toplantıya katılan 100 yaşın üzerindeki kişileri tanımaktan da memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Armitage, Birinci Yaşlılık Şurası'na katılımının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ikili görüşme yapmasının da öngörüldüğünü belirterek "İş birliğimizi ele alacağız. Türk hükümeti ve UNFPA, yaşlanma gibi nüfus ve kalkınma konularını içeren bir iş birliği yürütüyor. Yaşlanan nüfus konularında küresel alanda çalışmalar yürüten bir ajans olarak bu toplantıya davet edilmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.



Türkiye ve UNFPA arasındaki iş birliğinin son dönemde Türkiye'nin mülteci ve göçmenlere yönelik desteği çerçevesinde özellikle insani konulara odaklandığını söyleyen Armitage, merkezi İstanbul'da olan UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörlüğünün nüfus ve kalkınmaya yönelik bölgesel çalışmalarında Türk kurum ve kuruluşlarıyla, Türk üniversiteleriyle çalıştıklarını anlattı.



"AKTİF YAŞLANMA DOĞDUĞUNUZ AN BAŞLAR"



Dünyada yaşlanan nüfusun artmasının, kuşaklar arası dayanışmanın gerekliliğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Armitage, "Hepimiz doğduğumuz günden itibaren yaşlanmaya başlıyoruz. Yani yaşlanma konusunda yaptığımız her çalışma, yaşam sürecine yaklaşımımızı ortaya koyuyor. Gençlerin sağlığına ve refahına odaklanmak da bu sürece dahil. Çünkü büyürken sağlıklı olursanız yaşlandığınızda da sağlıklı ve zinde olursunuz. Aktif yaşlanma doğduğunuz an başlar." diye konuştu.



Yaşlı kuşakların toplumun tarihini, hafızasını, anılarını barındırdığına işaret eden Armitage, yaşlı ve genç kuşakların birbirinden çok şey öğrenebileceklerini vurguladı.



Armitage, yaşlı nüfusun topluma sağlayabileceği katkıya ilişkin, "Her geçen gün şunu fark ediyoruz ki yaşlı nüfus yük değil, onların bilgeliğinden ve tecrübelerinden yararlanabilmemiz için bize sunulan büyük bir fırsattır. Yaşlı insanların büyük çoğunluğu sağlıklı ve zinde, toplumun aktif üyeleri. İnsanların 60 ya da 65 yaşına geldiğinde toplumdaki rollerini terk etmesi fikri artık karşılık bulmuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yaşlı insanların yaşam boyu öğrenmeye, esnek iş imkanlarına, sosyal korumaya ve sağlık hizmetlerine erişiminin olması gerektiğini belirten Armitage, "Yaşlı insanları toplum için bir yük olarak değil, büyük bir fayda olarak görmeliyiz." dedi.



Armitage, UNFPA'nın, Yaşlılık Şurası'nı düzenleyen Türkiye ve diğer katılımcı ülkelerle gelecekte de iş birliğini sürdürmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.