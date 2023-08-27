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‘Alagadi Fest’ başladı

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Çatalköy Esentepe Belediyesi’nin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği ‘Alagadi Fest’ düzenlen açılış töreniyle başladı…
‘Alagadi Fest’ başladı

Alagadi köyüne yapılan çevre düzenlemesi ile yeni bir görünüm kazanan sahil şeridinde yer alan festival kortej yürüyüşü ile başladı…

Festivalin açılışında konuşan Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Alagadi 1 olarak bir bilinen bölgede yapılan sahil düzenlemesi ile bölgenin daha çağdaş bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi.

Kırok, özel çevre koruma alanı içerisinde yer alan Alagadi 1 bölgesinin kısıtlı yapılaşma yanında gerçekleşen çevre düzenlemeleri ile Çatalköy ve Esentepe’nin yeni çekim merkezi olacağını belirtti.

Kırok, bu yıl ilk kez gerçekleşen festivalin önümüzdeki yıllarda Uluslararası bir boyuta taşınacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yeni yapılan düzenlemeyle Alagadi 1 Bölgesi’nin oldukça güzel bir hale geldiğini belirterek, doğasıyla ve deniz kaplumbağalarıyla önemli bir alan olan Alagadi’nin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Uluslararası alanda bizleri engellemeye kısıtlamaya çalışanlar var, ne yaparlarsa yapsınlar insanlığın ve medeniyetin bir gereği olarak bu mirası geleceğe taşımaya devam edeceğiz” diyen Tatar, hükümet, belediye ve sivil toplum örgütlerine bu konuda büyük görevler düştüğünü söyledi.

Tatar, bölgeye yapılacak yatırımların gerekli hassasiyetler gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Konuşmaların ardından Çatalköy Esentepe Belediyesi halk dansları topluluğu gösteri sundu.

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