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Alman hükümeti ‘infaz listeleri’ni inceliyor

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Alman hükümeti Türkiyeli muhalif gazetecilerin isimlerinin yer aldığı infaz listelerini incelediğini açıkladı.
Alman hükümeti ‘infaz listeleri’ni inceliyor
Almanya Federal İçişleri Bakanlığı binası (Fotoğraf: bundesregierung.de)

Son dönemde Almanya’da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik tehdit, taciz ve saldırıların arttığı belirtilirken, son olarak başkent Berlin’de yaşayan gazeteci Erk Acarer’e yönelik iki saldırı ve bir tehdit mesajı sonrası muhaliflerin isimlerinin yer aldığı ‘infaz listeleri’ internette dolaşıma sokulmuştu. Alman polisi bazı muhalifleri uyarmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Helmut Teichmann, Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Sommer’in soru önergesine verdiği yanıtta “Şu anda Türk hükümetine eleştirel yaklaştığı varsayılan kişilerin isimlerinin olduğu farklı listeler olduğuna dair işaretler bulunmaktadır” dedi. Açıklamada federal hükümetin elinde somut bir liste bulunmadığı, konuyla ilgili incelemenin derinleştirildiği belirtildi.

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