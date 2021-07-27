Alman hükümeti ‘infaz listeleri’ni inceliyor

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı binası (Fotoğraf: bundesregierung.de)

Son dönemde Almanya’da yaşayan Türkiyeli muhalif gazetecilere yönelik tehdit, taciz ve saldırıların arttığı belirtilirken, son olarak başkent Berlin’de yaşayan gazeteci Erk Acarer’e yönelik iki saldırı ve bir tehdit mesajı sonrası muhaliflerin isimlerinin yer aldığı ‘infaz listeleri’ internette dolaşıma sokulmuştu. Alman polisi bazı muhalifleri uyarmıştı.