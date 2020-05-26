Almanya seyahat uyarısını hangi ülke için ne zaman kaldıracak?

Alman hükümeti 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarılarını kaldırmaya hazırlanıyor. 15 Haziran itibarı ile kalkması gündemde olan uyarılar Avrupa'daki vaka sayılarında olumlu yönde gitmesi nedeniyle yeniden değerlendirmeye alındı.

Uyarı listesinden çıkarılacak olan ülkeler Avrupa Birliği'ndeki 26 üye ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein olacak.

Bunun için 'Avrupa-içi Turizmi Mümkün Kılan Kriterler' başlıklı ne tür standartlar ve verilerin dikkate alındığını sıralayan bir belge hazırlandı.

Bakanlar Kurulu'nda çarşamba günü ele alınması beklenen listede yer alan ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Buna göre her ülke için ayrı ayrı risk değerlendirmesi ve uyarıları belirlenecek. Bu riskler vatandaşlara seyahat tavsiyeleri olarak aktarılacak.

Almanlar 'uyarı'yı 'yasak' kabul ederek hareket etti

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas 17 Mart tarihinde dünya genelinde seyahat uyarılarını gündeme alan siyasetçi olmuş ve bu kısıtlamalar 29 Nisan'a uzatılmıştı.

Şimdiye kadar Almanya kısıtlama ve yasak getirmek yerine sadece uyarı yapmayı uygun görmüştü ancak Alman toplumu bu uyarıları son derece ciddiye alarak hareket etti ve adeta 'yasak' gibi muamele edildi.

Alman hükümetinin uyarıyı kaldırması tüm Avrupa için gevşeme sinyali anlamına gelebilir. Yaz tatilleri planlarının ve turizmin canlanması ekonomik yaraları belli ölçüde sarabilir.

AB seviyesinde ortak standartlar için girişim

Almanya seyahat edecek olanların güvenliği ve sağlığı için AB seviyesinde ortak standartlar belirlenmesi ve zorunlu hale gelmesi için de Brüksel'de lobi yapmaya hazırlanıyor.

Buna göre Alman hükümeti son 7 günde 100 bin kişi başına en fazla 50 yeni vaka olması halinde seyahat edilebilmesi kriterinin tüm AB'de kabul görmesini istiyor. Bu seviye aşıldığı takdirde seyahat uyarıları ve kısıtlamalarının yeniden devreye girmesi gerektiği öne sürülüyor.

Almanya'da kabul edilen belgede ayrıca 'sürdürülebilir konseptler' de ele alınıyor. Sosyal mesafe uygulamaları, el hijyeni, maske kullanımı ve kapalı alanlarda havalandırma standartları gibi konularda daha uzun vadeli yaklaşım sergilenmesi için de girişimler olacak.