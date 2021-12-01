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Almanya'da Covid-19'a bağlı ölüm sayıları rekor seviyeye ulaştı

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Omicron varyantı sebebiyle diken üzerinde olan Avrupa’dan endişe verici bir haber daha geldi… Almanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saat içerisinde 446 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Almanya'da Covid-19'a bağlı ölüm sayıları rekor seviyeye ulaştı

Omicron varyantı sebebiyle diken üzerinde olan Avrupa’dan endişe verici bir haber daha geldi… Almanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saat içerisinde 446 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

2021’in Şubat ayından beri en yüksek günlük ölüm sayısını açıklayan yetkililer salgının başladığı günden beri Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 101.790 olduğunu duyurdu.

Yetkililer 6 binden fazla insanın ilerleyen haftalarda yoğun bakımda tedavi altına alınabileceğini aktarırken son 24 saatte 67.186 insanda da Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Almanya’da federal hükümet ve bölgesel hükümetler dün aldıkları karar doğrultusunda dördüncü Covid-19 dalgasıyla mücadele etmek için aşılama kampanyalarına hız vermiş ve aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaları artırma konusunda anlaşmıştı.

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