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Alperen Şengün tarihe geçti

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45 sayıyla rekor kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde en çok sayı atan Türk basketbolcu da oldu
Alperen Şengün tarihe geçti

NBA'e 9 maçla devam edildi. Rockets formasıyla 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma, 1 blokluk performans sergileyen milli basketbolcu kariyer rekoru kırarken, takımına bu sezon 27. galibiyeti getirdi.

21 yaşındaki oyuncu, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bir maçta Mehmet Okur 43, Hidayet Türkoğlu 39 sayı kaydetmişti.

Performansıyla NBA tarihine geçti

Alperen Şengün, bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma istatistiklerine ulaşan 5. oyuncu oldu.

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