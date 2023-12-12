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Alsancak ve Lapta bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak

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Alsancak ve Lapta'da yarın 2 buçuk saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.
Alsancak ve Lapta bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak

Alsancak dağ yönü (kısmen) ile Malatya köyü, Alsancak'ın güney ve güney batı bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Lapta Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri bölgesi ile Lapta Polis Karakolu bölgesinin etkileneceği kesinti 09.00 ile 11.30 saatleri arasında olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak.

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