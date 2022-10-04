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Alsancak’ta Şehit Türker sokakta yaşayanlar, susuzluk karşısında isyan ediyor: “Ortaçağda yaşıyor gibiyiz”

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Alsancak’ta Şehit Türker sokakta yaşayanlar, susuzluk karşısında isyan ediyor: “Ortaçağda yaşıyor gibiyiz”
Alsancak’ta Şehit Türker sokakta yaşayanlar, susuzluk karşısında isyan ediyor: “Ortaçağda yaşıyor gibiyiz”

Alsancak’ın bazı bölgeleri susuzluktan kırılıyor. Konutlarına ihtiyaçlarını karşılayacak kadar su verilmediğinden şikayet eden Şehit Türker sokak sakinleri ise Belediye Başkanı Ataser’i bu sorunu görmezden gelmekle suçluyorlar.

VeKıbrıs’a konuşan vatandaşlar “Sürekli su sorunu yaşıyoruz ve artık bu dayanılmayacak noktaya geldi. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ‘Belediyecilikte Avrupa ile yarışırız’ diye söylemlerde bulunurken kentteki su sorunlarından habersiz görünmeye çalışıyor. Aslında haberi vardır ama kendisi sorunları konuşmak ve çözüm üretmek yerine, sorunları görmezden gelmeyi tercih etmektedir.”

Aynı mahallede su sorunundan şikayetçi olan bir diğer vatandaşımız “Dün aradım bugün su verilecek dediler, bugün aradım, gene aynı cevabı verdiler. Belediyecilik hizmetlerini yerine getirilmesini sağlamak belediye başkanının görevidir. Seçim yaklaşıyor ve 7 yıldır bırakın daha iyiye gitmeyi, Alsancak ortaçağa döndü” diyerek su sorunundan ve bölgede belediyecilik hizmetlerinin eksikliğinden şikartaçağa yet etti.

Türkiye’den gelen suyun depolandığı Geçitköy’e oldukça yakın olan Alsancak’ta yaşanan su sorununun alt yapı yetersizliğinden kaynaklandığı gözlemleniyor. On kilometre ötede fazla suyun denize geri atıldığını belirten yurttaşlar, “böyle bir yerde susuz yaşatılıyor olmamız tam bir yüz karası değilse nedir?” diye soruyorlar.

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