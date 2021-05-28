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Altın Güne Nasıl Başladı?

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Altın Güne Nasıl Başladı?
Altın Güne Nasıl Başladı?

Altın Fiyatları

 

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne 519,40 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 517,93 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 512,99, en yüksek 519,86 seviyelerini gören Gram Altın, günü 518,31 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Güne 852,14 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,04 azalışla 849,72 TL’den işlem görüyor. Dün gören Çeyrek Altın, günü 840,47 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Güne 1.704,27 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 1.698,18'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?

Güne 3.374,17 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 3.362,09 TL’den işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.349,62 seviyesinde kapattı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Güne 3.470,33 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,12 azalışla 3.457,79'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.446,00, en yüksek 3.460,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.453,00 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI NE KADAR?

ATA ALTINI NE KADAR?

Güne 3.470,33 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 3.458,32'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

28 Mayıs itibariyle Ziynet altının alış fiyatı 3.285,48 TL, satış fiyatı ise 3.350,17 TL.

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