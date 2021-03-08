“Altın Pasaport” Tartışmaları Sürüyor

AB Adalet İşleri Komiseri Didier Reynders’in, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı “Kıbrıs Cumhuriyeti”, dolayısıyla da AB vatandaşlığı verilmesi programını tamamen sona erdirecek yasal düzenlemeleri yapması gerektiği şeklindeki uyarılarının ardından Rum muhalefet partileri, hükümete yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Adalet İşleri Komiseri Didier Reynders’in dün gazeteye verdiği söyleşide, Rum hükümetinin, yabancı kişilere yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasını kesin olarak sona erdirecek yasal düzenlemeleri yapması gerektiğini ve bu uygulamanın devam etmesine göz yummayacaklarını söylemesinin ardından Rum muhalefet partilerinin açıklamalarına yer verdi.

Gazete, muhalefet partilerinin Rum hükümeti üzerinde baskıyı günden güne arttırdığını, AKEL ve Ekologlar-Vatandaşlar İttifakı Hareketi tarafından dün yapılan açıklamalarda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştirilerin yinelendiğini yazdı.

AKEL’den yapılan açıklamada, Anastasiadis’in, kendisinin avukatlık bürosundan gelen vatandaşlık taleplerinin yine kendi bakanlar kurulunca onaylandığı hatırlatılırken Ekologlar ise, “Altın Pasaportlar” skandalının tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.