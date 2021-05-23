  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 
Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Merkez’in büyüyüp genişleyebilmesi ve çağdaş bir yapıya ulaşıp kaliteli bir eğitim - öğretim ortamı oluşturmak için hayırsever iş insanlarının da desteği ile yatırım yapılacağını açıkladı. 

Bakan Amcaoğlu, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Esma İneci’den bilgi alırken, okula üç yeni sınıf, bir öğretmen odası, beceri evi kapalı oyun salonu ve atölye yapılacağını kaydetti. 

Amcaoğlu’na ziyaretinde UBP Güzelyurt Milletvekili ve İlçe Başkanı Menteş Gündüz, Lefke İlçesi UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Lefke İlçesi UBP Örgüt Başkanı Adil Özgey, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ve Bakanlık Müdürü Tevfik Direnç eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BEAL - 20 TFL Yerleştirme Sınavı 19 Haziran Cumartesi Günü19 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi'den “Dünya Sanat Günü” mesajı14 Nisan 2021 Çarşamba 19:40
  • ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta üretilen 900 adet zeytin fidanı kampüs arazisine dikildi11 Nisan 2021 Pazar 15:34
  • Olgun Amcaoğlu: “Bizim derdimiz üzüm yemek"11 Nisan 2021 Pazar 15:20
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi'den Dünya Sağlık Günü Mesajı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:09
  • Baybars: "Aşılamayı beklemeden seyreltilmiş eğitime geçilmelidir"30 Mart 2021 Salı 21:14
  • Kütüphane Haftası’nda Anlamlı Destek29 Mart 2021 Pazartesi 12:39
  • ARUCAD %100 burs vereceği öğrencileri belirlemek için 15-16-17 Haziran’da mülakat yapacak28 Mart 2021 Pazar 16:25
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından eğitime destek25 Mart 2021 Perşembe 13:15
  • Psikolog Ve Rehberlerden, Öğrenci Ve Eğitim Çalışanlarına Psikolojik Destek Önerisi25 Mart 2021 Perşembe 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti