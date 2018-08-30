Amerika Açık'ta cinsiyetçilik tartışması: Kortta üzerini değiştiren Cornet'e ceza

New York'ta 35 derece sıcağın altında oynanan karşılaşmada ekstra mola alarak üzerini değiştiren Cornet'in eyleminin kural ihlali sayılması tartışma yarattı.

Kararın üzerine sporda cinsiyetçilik tartışmaları yeniden alevlendi. Bazı izleyiciler, erkeklerin karşılaşmalarda sık sık yaptığı bir eylemin, kadın bir sporcu tarafından yapıldığında kural ihlali sayılmasının ikiyüzlülük olduğu eleştirisinde bulundu.

Ünlü tenisçi Andy Murray'nin annesi Judy Murray, Cornet'e destek veren isimlerdendi. Murray, Twitter hesabından paylaştığı mesajda erkeklerin üzerini tenis kortunda değiştirebildiğini ancak Cornet'in hareketinin sportmenlik dışı hareket olduğu gerekçesiyle kural ihlali sayıldığını belirtti.

Dangerous Meredith adlı bir diğer Twitter kullanıcısı ise 'bir kez daha bir tenis maçında kadın bedeni inzibat altına alınıyor' ifadesini kullandı ve plaja giden herkesin mevcut manzaradan daha fazlasını görebileceğini söyleyerek kararın saçmalığını vurguladı.

Ancak Fransız sporcuyu eleştirenler de oldu. Bir kullanıcı, Cornet'in periyodun sonunu bekleyebileceğini belirtirken bir diğer kullanıcı ise kural ihlalinin sebebinin sporcunun bedeninin gözükmesi değil, maç sırasında üzerini değiştirmesi olduğunu belirtti.

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