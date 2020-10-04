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Amerikalı Siyahlar Ermenilerin saldırılarına karşı Atatürk büstünü korudu

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Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan geriliminin ardından, Ermeni sivil toplum örgütleri Washington'da protesto gösterisi düzenledi. Gösteriler sırasında bir grup Amerikalı Siyah'ın, Sheridan çemberindeki Atatürk büstünü korumaları dikkat çekti.
Amerikalı Siyahlar Ermenilerin saldırılarına karşı Atatürk büstünü korudu

27 Eylül'de, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren gerilimin yankıları tüm dünyada sürerken, ABD'nin başkenti Washington D.C. ilginç görüntülere sahne oldu.

Ermeni sivil toplum örgütleri, Türkiye ve Azerbaycan'ı protesto ederken, bir grup Siyah Amerikalının, Atatürk büstünü olası saldırılara karşı koruması dikkat çekti. 

O BÜSTÜN HİKAYESİ

ABD'li sanatçı Jeffrey L.Hall'ın tarafından yapılan Mustafa Kemal Atatürk'ün bronz heykeli, 2013 yılında, başkent Washington, D.C.'deki Sheridan Çemberinin çevresindeki Türkiye Büyükelçiliği Rezidansının önüne yerleştirildi. Bina, 1936'dan 1989'a kadar Türkiye'nin Washington, D.C.'deki Büyükelçilik binası olarak hizmet vermekteydi.

154844103-xataturk-statue-in-setting.jpgHeykel, Atatürk'ün "Yurtta Barış, Dünyada Barış" sözlerinin işlendiği yarım daire biçimli bir taş korkuluğun önünde duruyor. Heykelde Atatürk, 1930'ların tarzını yansıtan üç parçalı bir takım elbise, kravat, cep saati ve kanat uçlu ayakkabılarla tasvir ediliyor. Atatürk'ün sol elinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesini anlatan sembolik eseri 'Nutuk' bulunuyor. Sağ yakasının arkasından ise askeri bir madalya dikkat çekiyor.

Heykel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluş yıldönümü ve Atatürk'ün 75. ölüm yıldönümü anısına, 10 Kasım 2013 tarihinde, Amerika Atatürk Cemiyeti (ASA) tarafından açıldı. Enstalasyon, Türk kökenli Amerikalı mimar Nuray Anahtar tarafından yönetildi.

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