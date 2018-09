Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, bugün Atina’da bir çalışma toplantısı gerçekleştireceği haber verildi.



Alithia gazetesi “New York Yolunda- New York Öncesi Koordine Oluyorlar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak görevlendirdiği özel geçici danışmanı Jane Holl Lute’un ise, bir aksilik çıkmaması durumunda, Kıbrıs sorununda üstlendiği özel göreviyle ilgili raporunu, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teslim etmesinin beklendiğini haber verdi.



Gazete, Rum kesimi ile Atina’nın ise, New York’taki BM merkezinde Eylül sonuna kadar olan dönem içerisinde gerçekleşmesi beklenen kritik istişareler ışığında, bugün hareketlerini üst düzeyde koordine edeceklerini kaydetti.



Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Çipras’ın bugün öğlen Atina’da bir araya geleceklerini yineleyen gazete, Anastasiadis ile Çipras’ın Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları Nikos Hristodulidis ile Nikos Kocias’ın da hazır bulunacağı toplantıda, son dönem içerisinde gerçekleşen tüm temasları ve gelişmeleri gözden geçireceklerini, Anastasiadis ile Çipras’ın Guterres’le yapacakları görüşmelerde izleyecekleri çizgiyi belirleyeceklerini ifade etti.



Gazete Anastasiadis ile Çipras arasında bugün gerçekleştirilecek olan görüşmede, iki tarafın da, Kıbrıs sorunundaki yeni bir çabanın öncesinde gerekli olduğunu düşündüğü uygun hazırlık konusunun da ortaya konacağını belirtti.



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aracılığıyla bu tezi son dönemde Ankara’nın da ortaya koymakta olduğunu yazan gazete, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının defalarca aralarında böyle bir hazırlık süreci olduğu imasında bulunduklarını ve Rum kesiminin de bununla ilgili bilgi almayı isteyeceğini kaydetti.



Rum kesiminin iki temel garantör güç arasındaki böyle bir hazırlığa doğal olarak karşı olmadığını yazan gazete, Rum kesiminin bunun tam aksine, böyle bir şeyin çok yardımcı olabileceğini düşündüğünü belirtti.



Anastasiadis ile Çipras’ın, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yeniden yakınlaşma konusundaki açık çabasından mümkün olan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağını ele alacaklarını da kaydeden gazete, Anastasiadis ile Çipras’ın iki ülkenin bölge ülkeleriyle olan üçlü işbirliklerini ele alacaklarını da ekledi.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu gece Atina’dan döneceğini ve yarın sabah 10.00’da, New York’a gidişi ve BM Genel Sekreteriyle görüşmesi öncesinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geleceğini kaydeden gazete, Spehar’ın yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da görüşeceğini belirtti.



Gazete Anastasiadis’in Çarşamba günü gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına katılmak için Avusturya’ya, bunun akabinde büyük bir yatırım toplantısında konuşmak için İngiltere’ye gideceğini, ardından da BM Genel Kurul toplantısı çalışmalarına katılmak üzere New York’a geçeceğini ekledi.



Fileleftheros gazetesi de “Hareketlerin Planlanması” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in New York öncesinde bugün Çipras’la görüşmek için Atina’ya gideceğini yazdı.



Rum kesimi ile Atina’nın BM Genel Kurulu öncesinde bugün yapacakları görüşmede, hareketlerini planlayacaklarını yazan gazete, Anastasiadis ile Çipras’ın bir sonraki hareketlerinin parametrelerini, Lute’un raporunu nasıl ele alacaklarını, aynı zamanda çeşitli aşamalarda yapacakları temaslarını ayarlayacaklarını kaydetti.



“Bilgi edinmiş kaynakların, Kıbrıs sorununun bugün bulunduğu aşamada, Lefkoşa’nın Atina ile tam koordinasyon istediğini söylediklerini” aktaran gazete, bugünkü görüşmenin de muhtemelen böyle bir anlamı olduğunu, öte yandan Anastasiadis ile Çipras’ın önümüzdeki Çarşamba günü Avusturya’da gerçekleşecek olan gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısında da yer alacaklarını belirtti.



Bu arada “diplomatik kaynakların, Lute’un bilgilendirmesinin iki aşamada gerçekleşeceğini söylediklerini” ileten gazete, “ilk bilgilendirmenin muhtemelen bu hafta Guterres’e, ardından da Güvenlik Konseyine yönelik olacağını” aktardı.



Politis gazetesi ise “Guterres’in Hareketiyle İlgili Sınırlı Beklentiler- Muhtemelen New York’ta Kıbrıs Sorunuyla İlgili Üçlü Görüşme Olmayacak” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Brüksel’de gerçekleştirdiği temasların ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların oluşmadığını ve “diplomatik kaynakların”, BM Genel Sekreteri ile liderler arasında New York’ta üçlü bir görüşme yapılmasını uzak olarak addettiklerini belirtti.



Gazete Rum Haber Ajansı (KİPE)’nin New York muhabiri Apostolis Zubaniotis’e dayanarak, BM Sekreterliği yetkililerinin, Lute’un Siyasi İşler Dairesini tamamen es geçerek, doğrudan BM Genel Sekreterliği ofisini bilgilendirdiğini söylediklerini de iletti.



Gazete “diplomatik bir kaynağın KİPE’ye, Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekretere iyi niyet misyonu raporu sunması konusunda verdiği direktifin baskısına rağmen, Guterres’in acele hareketlerde bulunmasının söz konusu olmadığını söylediğini” de yazdı.



AKEL ENDİŞELİ



Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu yönetme şeklinden endişe belirttiğini yazan Fileleftheros ise, AKEL’in “Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak önemli politik ve diplomatik hareketlerin gelişme halinde olduğu bilinirken ve herkes yakında gelişmeler olacağını söylerken, Anastasiadis’in ise halinden memnun göründüğünü ifade ettiğini” aktardı.



Gazeteye göre AKEL Anastasiadis’i “BM Genel Kurulunda konuşmak için birkaç güne kadar adadan ayrılacak olmasına rağmen –ki muhtemelen bu çerçevede BM Genel Sekreteriyle de görüşecek- Kıbrıs sorununu tek başına ele alma konusunda kendisini oldukça güçlü hissettiğinin görüldüğü ve hükümetin yapacağı faaliyetlerle ilgili bilgilendirmek ve siyasi güçlerle bunları ele almak için Ulusal Konseyi toplamayı reddettiği” konusunda da eleştirdi.



Son olarak, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu yönetme şeklinin kendilerini endişelendirdiğini yineleyen AKEL, uluslararası ortamda müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin zemin olmadığına dair tahminler yapıldığını görerek, iki misli fazla endişelendiklerini ekledi.