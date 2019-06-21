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Anastasiadis Federal Çözümde Israr Eden Akıncı’nın Altını Oyuyor

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu  Anastasiadis’in bu hareketiyle iki toplumun üzerinde anlaşmaya varmış olduğu çözümde ısrar etmeye devam eden bir politikacı olan Sn. Mustafa Akıncı’nın altını oyduğunu vurguladı.
Anastasiadis Federal Çözümde Israr Eden Akıncı’nın Altını Oyuyor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Astra radyosuna yaptığı açıklamada Mağusa’nın kapalı kentiyle ilgili olarak son günlerde dillendirilenlerin özünde Türkiye’nin daha geniş bir planı çerçevesinde yer aldığını ve toprak üzerinde Kıbrıs’ın kesin taksimine yönelik bir hareketi AKEL’in kabul etmesinin asla söz konusu olmayacağını vurguladı.

Kiprianu, Sn. Anastasiadis’in Kudret Özersay’la gerçekleştirdiği buluşmaya değinerek, Anastasiadis’in iki devletli çözümden yana bir politikacıyla, Türkiye’nin gözdesi Sn. Özersay’la buluşmayı tercih etmesinin pek çok soruya yol açtığını söyledi ve Cumhurbaşkanının bu buluşmayı gizli tutmayı neden tercih ettiğini sordu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu  Anastasiadis’in bu hareketiyle iki toplumun üzerinde anlaşmaya varmış olduğu çözümde ısrar etmeye devam eden bir politikacı olan Sn. Mustafa Akıncı’nın altını oyduğunu vurguladı.

Kiprianu, son günlerde tartışılan Türkiye’ye karşı önlemler alınması konusuna da değinerek, hedefin Türkiye’ye karşı önlemler alınması değil, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Türkiye’nin tahrik edici tutumlarına son vermesini ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerin yeniden başlamasını güvence altına alınması olması gerektiğini söyledi.

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