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Anastasiadis May ile görüştü

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Anastasiadis May ile görüştü
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Kurulu için gittiği New York’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Rum basını, Anastasiadis’in temaslarının yanı sıra Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen ile gerçekleştirdiği görüşmeye de yer verdi. 

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile geçtiğimiz Salı günü bir araya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının sürdürülmesinden ve Crans-Montana kazanımının korunmasından yana olduğundan söz etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, görüşmelerde şimdiye kadar çok şeyin elde edildiği şeklindeki görüşünü de dile getirdi.

Anastasiadis ise görüşme sırasında, Kıbrıs sorunundaki sürecin devam etmesi arzusundan söz ederken bu konuda hazır olduğunu da belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Anastasiadis’in, yine geçtiğimiz Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın  görüşmeye ilişkin açıklamasına yer verdi.

Gazete, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, Moskova’nın, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine ilişkin çabalara verdiği destek ile BM kararları temelinde Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına ilişkin taahhüdünü dile getirdiğini belirtti.

Habere göre, Anastasiadis ve Lavrov arasındaki görüşmede Kıbrıs sorunundaki mevcut durum ayrıntılı bir şekilde ele alınırken, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi perspektifi ve uluslararası meseleler konularında da görüş alış verişinde bulunuldu.

Anastasiadis’in, eşi ile birlikte,  ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin, BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği resepsiyona katıldığını yazan gazete, Anastasiadis’in ayrıca enerji meselelerini ve Amerikan şirketinin Güney Kıbrıs’ın enerji programlarına müdahil olması konularını görüştüğü Exxon-Mobil şirketi yetkilileriyle, yemekte bir araya geldiğini de belirtti.

Habere göre Anastasiadis, dün, ayrıca Amerikan Yahudi Komitesi, Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) üyeleri ve İngiliz Millet Topluluğu (Commonwealth) Genel Sekreteri Patricia Scotland ile bir araya geldi.

HRİSTODULİDİS-COHEN GÖRÜŞMESİ

Alithia gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD’den aldığı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olmaya hazır olduğu ve BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi içerisindeki Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olduğu şeklindeki teyidi, oldukça önemli olarak nitelendirdiğini yazdı.

Gazete diplomatik kaynaklara dayanarak Cohen’in görüşmede müzakerelerde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, gerek kendisinin gerekse başka Amerikalı yetkililerin, Kıbrıs sorununda ne yapılabileceğini görmek için yıl sonundan önce Kıbrıs’a gelmeye hazır olduklarını da dile getirdiğini belirtti. 
Habere göre Cohen, ileriki günlerde Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret edecek ve ele alacağı konular arasında Kıbrıs sorunu da bulunacak.

UNFICYP’İN MEVCUDİYETİNİN DEVAM ETMESİ KONUSU

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in açıklamalarına dayanarak, Anastasiadis’in, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ile gerçekleştirdiği temaslarda, UNFICYP (bir sonraki rapor ışığında) konusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, bu konunun, Anastasiadis ile BM Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üye temsilcileriyle yarın gerçekleştireceği görüşme-yemekte de ele alınacağını belirtti.

Hristodulidis, Anastasiadis’in temaslarının gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs sorunun da bulunduğunu ifade etti.

Hristodiulidis, Anastasiadis’in görüşmelerinde UNFICYP konusundan söz etmesinin, barış operasyonlarının yeniden reorganizasyonuna ilişkin Amerikan politikası nedeniyle tedbir amaçlı yapıldığını ifade etti. 

Hristodulidis, Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, Yahudi örgütlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye’deki durum, Suriye, Irak Kürtleri gibi konuların da ele alındığını ifade etti.

ANASTASİADİS BUGÜN BM GENEL KURULUNDA KONUŞACAK

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugün, Kıbrıs saatiyle 17.15’te, BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini anımsattı.

Habere göre Anastasiadis’in konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının şimdiye kadar sonuçsuz kalması, gerek kendisinin gerekse halkın çözüm için mücadele etmeye devam etme kararlığı, adanın yeniden birleştirilmesi arzusu konusunda BM Genel Kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Anastasiadis’in konuşmasında, daha önceki ve son olarak gerçekleştirilen Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının başarısızlığa uğramasında Türkiye’nin “sorumluluğu” üzerinde de durması bekleniyor.

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