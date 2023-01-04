  • BIST 5.610,60
  • Altın 1120.586
  • Dolar 18.7377
  • Euro 19.8955
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Anastasiadis’in söyleşisi AKEL ile DİSİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fileleftheros’a verdiği ve kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarından şikâyet ettiği söyleşi AKEL ile DİSİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi.
Anastasiadis’in söyleşisi AKEL ile DİSİ’yi yeniden karşı karşıya getirdi

Haberi “Anastasiadis’in Şikâyeti Ateşler Yaktı” başlığıyla manşete çeken gazeteye göre AKEL, söyleşi üzerine yayımladığı açıklamada “fazla cüretkar” olmakla suçladığı Anastasiadis’in, Şubat ayındaki başkanlık seçimini Averof Neofitu veya Nikos Hristodulidis’in kazanması halinde “gölge yönetici” olacağı görüşünü ortaya koydu.

DİSİ ise AKEL’in söyleşiye, Anastasiadis’in “hükümet edecek kabiliyetleri olduğuna ikna edemezler” sözünü nedeniyle tepki gösterdiği görüşünü ortaya koyarak, Rum halkının AKEL’e gerekli cevabı Anastasiadis’i iki kez başkanlığa getirerek verdiğini kaydetti.

Rum Sözcü Marios Pelekanos ise “varlıklarını sürdürebilmek için, hükümet etme kabiliyetleri olduğuna ikna edemediklerinden, ellerindeki tek şey diğerlerini yerle bir etmektir” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka’da yılbaşı kutlamaları olaylı geçti! 2 Ağır Yaralı02 Ocak 2023 Pazartesi 11:25
  • Anastasiadis ve bazı siyasi partilerin yeni yıl mesajı01 Ocak 2023 Pazar 15:59
  • Güney Kıbrıs'ta Protara’da 28 kilo uyuşturucu kıyıya vurdu…01 Ocak 2023 Pazar 14:56
  • Güney Kıbrıs'ın bütçe fazlası 448,4 milyon Euro31 Aralık 2022 Cumartesi 14:59
  • Güney’de bir streptokok A vakası daha saptandı31 Aralık 2022 Cumartesi 14:20
  • Kasoulides ve Hindistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs ve Hindistan arasında yatırım olanaklarının arttığını vurguladılar30 Aralık 2022 Cuma 21:05
  • Güney Kıbrıs’ta haftalık Covid-19 rakamları: 2 bin 602 yeni vaka, 3 ölüm30 Aralık 2022 Cuma 17:05
  • Güney Kıbrıs'ta tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduran şahıs tutuklandı30 Aralık 2022 Cuma 16:54
  • Hindistan ile Güney Kıbrıs arasında 3 anlaşma imzalandı30 Aralık 2022 Cuma 13:56
  • Güney Kıbrıs’ta koronavirüs toplantısı30 Aralık 2022 Cuma 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti