Angelina Jolie’nin avukatları Brad Pitt’e ödül töreninde mahkeme celbi sunmaya çalışmış

Hollywood’da bir zamanların rüya çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki anlaşmazlıklar bitmiyor. İkili bir süredir, 2008 yılında satın aldıkları ve evlilik törenlerini de gerçekleştirdikleri Fransız şaraphanesi yüzünden karşı karşıya.

Page Six’in haberine göre Jolie’nin avukatları, SAG Ödül Töreni’nde Brad Pitt’e mahkeme celbini vermeye çalışarak davaya ses getirmeye çalışmış.

Habere göre, evrakları Pitt’e teslim etmekte zorlanan avukatlar, Pitt’in katılması beklenen bir etkinlik sırasında kendisine iletmeyi planladı.

Ancak 2020’de Once Upon A Time in Hollywood’daki performansıyla ödül kazanan Pitt, bu yılki SAG Ödülleri’nde boy göstermedi. Jolie’nin bir sonraki hamlesinin Oscar’da olması bekleniyor.

Aktöre etkinlikte halka göründüğü sırada yasal belgeler sunulsaydı son derece dikkat çekici olacaktı. Tıpkı daha önce Cinema Con etkinliğinde Olivia Wilde sahnedeyken eski kocası Jason Sudeikis’in velayet belgelerini iletmesi gibi… Sudeikis, bu şoke edici olayın ardından belgelerin ne zaman iletileceğini bilmediğini söyledi.