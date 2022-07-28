  • BIST 2.543,33
  • Altın 1010.903
  • Dolar 17.9037
  • Euro 18.2628
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

Angelina Jolie’nin avukatları Brad Pitt’e ödül töreninde mahkeme celbi sunmaya çalışmış

»
Angelina Jolie ve Brad Pitt önce ayrılıkları, ardından çocukların velayeti ve son olarak Fransız şaraphanesi yüzünden karşı karşıya geldiler. İkili arasındaki anlaşmazlıklar SAG Ödül Töreni'ne de yansıdı.
Angelina Jolie’nin avukatları Brad Pitt’e ödül töreninde mahkeme celbi sunmaya çalışmış

Hollywood’da bir zamanların rüya çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki anlaşmazlıklar bitmiyor. İkili bir süredir, 2008 yılında satın aldıkları ve evlilik törenlerini de gerçekleştirdikleri Fransız şaraphanesi yüzünden karşı karşıya.

Page Six’in haberine göre Jolie’nin avukatları, SAG Ödül Töreni’nde Brad Pitt’e mahkeme celbini vermeye çalışarak davaya ses getirmeye çalışmış.

Habere göre, evrakları Pitt’e teslim etmekte zorlanan avukatlar, Pitt’in katılması beklenen bir etkinlik sırasında kendisine iletmeyi planladı.

Ancak 2020’de Once Upon A Time in Hollywood’daki performansıyla ödül kazanan Pitt, bu yılki SAG Ödülleri’nde boy göstermedi. Jolie’nin bir sonraki hamlesinin Oscar’da olması bekleniyor.

Aktöre etkinlikte halka göründüğü sırada yasal belgeler sunulsaydı son derece dikkat çekici olacaktı. Tıpkı daha önce Cinema Con etkinliğinde Olivia Wilde sahnedeyken eski kocası Jason Sudeikis’in velayet belgelerini iletmesi gibi… Sudeikis, bu şoke edici olayın ardından belgelerin ne zaman iletileceğini bilmediğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meghan Markle yardım için gittiği Afrika’da moda çekimi mi yaptı?23 Temmuz 2022 Cumartesi 22:31
  • Aleyna Tilki: Hiçbiriniz muhafazakar değilsiniz22 Temmuz 2022 Cuma 23:35
  • Britney Spears yine soyundu22 Temmuz 2022 Cuma 21:35
  • İşte 2022 yılının en çok kazanan Hollywood oyuncuları…22 Temmuz 2022 Cuma 19:21
  • Ece Erken’e Hapis İsteniyor22 Temmuz 2022 Cuma 16:12
  • Victoria Beckham eşinin üstsüz pozunu Instagram’dan paylaştı20 Temmuz 2022 Çarşamba 21:38
  • Ünlü oyuncu Brad Pitt etek giydiği yeni imajıyla dikkat çekti20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:21
  • Surlariçi Şehir Müzesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nı eşsiz tavan resimleriyle yaşatıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:00
  • Meghan Markle ve Prens Harry hakkında yazılan kitap şok etkisi yaratabilir17 Temmuz 2022 Pazar 21:26
  • Chris Hemsworth’ün karısı, Thor kaslarından şikayetçi16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti