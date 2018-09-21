  • BIST 97.474
  • Altın 243,155
  • Dolar 6,2509
  • Euro 7,3635
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Ankapark'ın maliyetini açıklayan Melih Gökçek: Parası halkın cebinden çıktı

»
Gökçek, Projenin 1 milyar 450 milyon liraya gerçekleştirildiğini duyurdu
Ankapark'ın maliyetini açıklayan Melih Gökçek: Parası halkın cebinden çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında Ankapark projesinin maliyetini açıkladı. Projenin 1 milyar 450 milyon liraya gerçekleştirildiğini duyuran Gökçek, "Başkanım parkın parası cebinizden mi çıktı? Bu karşı çıkanların vergisi ile de yapılmadı mı?" sorusuna "Parkın parası halkın cebinden çıktı" yanıtını verdi.

Sol'da yer alan ahbere göre Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği budanarak yapılan Ankapark, 26 milyon liraya kiraya verilirken, Ankapark'ı yaptıran eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, "Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu…" dedi. Gökçek, "Parası cebinizden mi çıktı?" sorusuna, "Parkın parası halkın cebinden çıktı…" yanıtını verdi.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Ankapark projesi, dün tartışmalı bir ihale sonucu "işletmecisini" buldu. İhalenin ardından "Hani ihale edilmezdi. Hani kimse girmezdi. Hani hurda yığınıydı" paylaşımında bulunan Melih Gökçek, parkın maliyetini açıkladı.

“Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu… Şimdiki dolar kuruna vursam 300 milyon $’ı bulmuyor… Biz onlarca defa söyledik ki Ankapark kar etmek için açılmıyor… Amaç turizim, yerli ve yabancı turisti Ankara’ya getirmek” diyen Gökçek, bir sosyal medya kullanıcısının "Parası cebinizden mi çıktı?" sorusuna, "Parkın parası halkın cebinden çıktı… Bu halk beni belediye başkanı yaparken Ankara’ya yapacağım hizmetler için oy verdi… Ankara ya ANKAPARK’ı yapacağımı söylemiştim… Beni bunun için seçtiler… Ben de verdiğim sözü yerine getirdim” yanıtını verdi.

Gökçek, "İki milyar TL'ye mal ettiğin yer yıllık 26.400 milyon TL'ye 29 yıllığına kiraya verilmiş, utanmalısın Melih. İnsanın yüzü kızarır. Kendi evini bu kiraya vermezsin. Yazık" tepkisi sonrası ise, "Gezi zekalı arkadaşım, bu yatırım kar etmek için mi yapıldı? Yoksa Ankara’da olmayan turizmi ayağa kaldırmak için mi? Kimisi olaya at gözlüğü ile bakar…" sözlerini sarf etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çalıştığı bankayı 15 milyon lira dolandırıp izne çıktı20 Eylül 2018 Perşembe 16:37
  • Sümeyye Erdoğan, Phantom 4 uçağında20 Eylül 2018 Perşembe 14:33
  • Azeri iş adamı Etimat İsmailov ofisinde öldürüldü20 Eylül 2018 Perşembe 13:20
  • Habertürk yazarı: AK Parti yerel seçimde yüzde 30'lara düşebilir20 Eylül 2018 Perşembe 10:57
  • Erdoğan: Kriz yok hepsi manipülasyon19 Eylül 2018 Çarşamba 19:30
  • Erdoğan'dan şok açıklama19 Eylül 2018 Çarşamba 19:27
  • 3. havalimanı inşaatında eyleme katılan 24 işçi tutuklandı19 Eylül 2018 Çarşamba 09:11
  • 500 Bin Dolara Türk vatandaşlığı19 Eylül 2018 Çarşamba 09:00
  • Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka otomobilini satışa çıkardı18 Eylül 2018 Salı 15:10
  • İstanbul İş Kuleleri önünde silah sesleri18 Eylül 2018 Salı 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti