Ankara, BM ve Yunanistan’tan farklı sayılar: Türkiye’den kaç göçmen gitti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pazar sabah 09.55 itibariyle Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı. Ancak bu, Türkiye’den ayrılanların sayısı. Bu kişilerin ne kadarının Avrupa’ya geçebildiği henüz bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü ise sahadaki çalışanlarından gelen raporlara göre cumartesi akşamı itibariyle Türkiye-Yunanistan sınırında en az 13 bin göçmenin bulunduğunu bildirdi. BM örgütü Pazarkule ve İpsala gibi sınır kapılarının yanısıra çok sayıda kaçak geçiş noktasında yığılmalar olduğunu kaydetti.

Mültecilerin Yunan sınır kapısında bekleyişi sürüyor

Öte yandan, Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce göçmenin Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Yunan güvenlik güçlerinin jiletli tellerle oluşturduğu tampon bölgedeki bekleyişleri devam ediyor. Ajanslar Pazar sabahı 2 bin kişinin daha buraya geldiğini bildirdi.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (eski adıyla FRONTEX) de alarm durumuna geçti.

Yunanistan: Son 24 saatte 10 bin mültecinin geçmesini engelledik

Yunanistan ise binlerce sığınmacının ülkeye girişini engellediğini açıkladı. Yunan makamları Cumartesi sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada 4 bin mültecinin ülkeye girmesini engellediğini açıklamıştı. Yunan yetkililer Cumartesi sabah saatlerinden Pazar sabahına kadar olan son 24 saatte de 9 bin 972 kişinin ülkeye yasadışı şekilde girmeye çalışan kişilere engel olunduğunu bildirdi.

Deniz yoluyla geçişler

Maddi imkanı olmayan kişiler karadan Yunanistan’a geçmeye çalışırken göçmen kaçakçılarına ödeme gücü olan sığınmacılar ise deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeyi deniyor. Pazar sabahı 220 kişiyi taşıyan 4 botla Midilli adasına ulaşırken 5 bot da Samos adasına geçti.

Cumartesi günü hava şartlarının müsait olmamasından dolayı 180 mültecinin deniz yoluyla Yunanistan’a geçtiği bildirilirken havaların düzelmesiyle Pazar günü bu sayının artması bekleniyor.

36 şehitten sonra Türkiye kapıları açtı

Suriye rejiminin İdlib'de perşembe akşamı düzenlediği hava saldırısında 36 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Türkiye'den kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gecmek isteyen mültecileri durdurmuyor.