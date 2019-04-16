  • BIST 96.809
  • Altın 238,260
  • Dolar 5,8088
  • Euro 6,5580
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

AP seçimleri: Sistemi kullanmayı bilen tek kişi emekli bir memur

» »
AP seçimleri: Sistemi kullanmayı bilen tek kişi emekli bir memur
AP seçimleri: Sistemi kullanmayı bilen tek kişi emekli bir memur

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminin kaderinin, emekli olmuş bir kişiye bağlı olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, şu anda görevde olup da Rum Nüfus Dairesi’nin sistemini kullanmayı bilen herhangi bir memur bulunmadığını, bu nedenle birkaç ay önce emekli olan bir memurdan yardım alınacağını yazdı.

Haberde, söz konusu emekli memurdan hizmet alımı için 14 bin 500 Euro ödeneceği kaydedildi.

KIBRISLI TÜRK SEÇMENLER İÇİN 50 SANDIK KURULACAK

Öte yandan, Politis gazetesi de, AP seçiminde oy kullanacak Kıbrıslı Türk seçmenler için geçiş kapılarına yakın bölgelere 50 sandık kurulacağını yazdı.

Haberde, sandıkların özellikle geçiş kapılarına yakın olan okullarda bulunacağı ve Ledra Palace geçiş kapısına yakın bölgede bulunan Rum Şehir Planlama Dairesi binasında sandık kurulacağı kaydedildi.

Gazete, Lokmacı geçiş kapısı yakınındaki Faneromeniokulunda da oy kullanılabileceğini yazdı.

Habere göre, oy kullanmak isteyen Kıbrıslı Türkler, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle birlikte sandığa giderek, yeminli adres beyanında bulunduktan sonra oyunu kullanabilecek.

SİGMA’NIN ANKETİNE GÖRE DİSİ ÖNDE

Gazete, bir diğer haberinde de, AP seçimi yarışında DİSİ’nin yüzde 22,1’lik oy oranıyla birinci sırada olduğunu yazdı.

Ankete göre, DİSİ’yi yüzde 17,9 ile AKEL, yüzde 10,4 ile DİKO, yüzde 6,3 ile ELAM, yüzde 5,8 ile EDEK, yüzde 3 ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Vatandaşlar İttifakı ve yüzde 1,8 ile DİPA izliyor.

Haberde, anketin künyesiyle ilgili bilgi aktarılmadı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taş ocağında kadın cesedi bulundu15 Nisan 2019 Pazartesi 12:13
  • Kıbrıslı Türklerin taşınmazları normal olarak vergilendiriliyor15 Nisan 2019 Pazartesi 12:12
  • Prodromu artık doğal gazımız var15 Nisan 2019 Pazartesi 12:11
  • Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısı 2650815 Nisan 2019 Pazartesi 12:05
  • Rum yönetimi 700 Din görevlisinin maaşını 1 yıl daha ödeyecek14 Nisan 2019 Pazar 10:20
  • Neofitu: “Meclis kendini feshetsin”13 Nisan 2019 Cumartesi 17:21
  • Anastasiadis Ürdün ve Gürcistan’a gidiyor13 Nisan 2019 Cumartesi 14:11
  • Güney Kıbrıs ile Mısır arasında denizaltı doğal gaz borusu döşenmesi anlaşması Rum Meclisi’nde onaylandı13 Nisan 2019 Cumartesi 14:10
  • Neofitu: “Meclis kendini feshetsin”13 Nisan 2019 Cumartesi 14:09
  • Rum yönetimi bir yıl daha 700 din adamını ödeyecek13 Nisan 2019 Cumartesi 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti