Apartman damında ölüme terk edilmişti.Girne Belediyesi sahip çıktı

Girne’de bir apartmanın damında zincirle bağlı tutulan köpeğe Girne Belediyesi sahip çıktı.

Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada, Girne'de bir apartmanın damında zincirle bağlı tutulan ve ölüme terk edilen köpeğe Girne Belediyesi'nin duyarsız kalmadığı kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Girne Belediye Başkanı Güngördü'ye teşekkür edildi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

"Ölüme terk edilen bu can dostumuzun acil yardim çağrısına belediye ekipleri hemen yetişti. Girne Belediye Başkanı Sn. Nidai Güngördü de adrese gelip ilgilendi. Öncelikle Girne Belediyesi ekibine ve Girne Belediye Baskanı Nidai Güngördü’ye teşekkür ederiz. Can dostumuz veterinere götürülmek üzere oradan alındı. Maalesef tüm vücudunu keneler kaplamış durumda ve bir çok yarası kurtlanmış. Hemen tedavilerine başlanacak. Ve umut ediyoruz ki iyileşip mutlu bir hayat yakalama şansı bulacak. Birlik olup bir can dostumuzu daha vicdansızların elinden kurtardık. Sahibinin kim olduğu henüz tespit edilememiştir, tespit edilmesi halinde yasadaki mevcut cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Sizlerle son durumu ile ilgili bilgileri tekrardan paylaşacağız."