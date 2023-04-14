Araç sürücülerinin dikkatine!

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından, Şampiyon Melekler Takımı anısına İskele Long Beach’te yapılacak, ‘Long Beach Koşusu’ nedeniyle 16 Nisan 2023 Pazar günü, 07:30-12:00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapalı olacaktır.

İskele Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından kapatılacak ve trafik akışının aksamaması için alternatif olarak kullanılabilecek yollar şöyle;

Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Cyprus Garden Çemberi (Lokum Çemberi) ile Ötüken Çemberi arasındaki yol güzergahının, Gazimağusa istikameti araç trafiğine kapalı olacaktır.

Karpaz istikameti ise araç trafiğine açık olacaktır.

Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa istikametine gidecek araç sürücüleri için ulaşım; Cyprus Garden Çemberi’nden (Lokum Çemberi) sağa dönülerek İskele Ercan Anayolu- Ünimar Çemberi-Sınırüstü-Aygün ve Ötüken yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

Yol koşusunun devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.