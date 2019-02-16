Aracın çarptığı yaya ağır yaralı!

Bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Kaza, Mohammad Khaled A. Odeh’in yönetimindeki araçla Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde seyrettiği sırada dikkatsizce yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Anıl Salih Kalçin’e çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu ağır yaralanan Anıl Salih Kalçin, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahade altına alındı.
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