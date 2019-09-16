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Arap Ali Destanı sahneye taşınıyor

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Arap Ali Destanı sahneye taşınıyor
Arap Ali Destanı sahneye taşınıyor

“Arap Ali Destanı”,  KKTC Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden Devlet Opera ve Balesi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sahneye taşınıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC’nin ilk yerli opera eseri “Arap Ali Destanı” ilk temsili, 19 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00’de, ikinci temsili de 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak.

Arap Ali Destanı, halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek.

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