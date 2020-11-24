''Arıtma çamurları inşaat sektöründe değerlendirilmeli''

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Aydın, hızla artan nüfusa doğru orantılı olarak inşaat sektöründe yaygın bir şekilde geliştiğini ve sektör için çok miktarda ham maddesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Aydın, hızla artan nüfusa doğru orantılı olarak inşaat sektöründe yaygın bir şekilde geliştiğini ve sektör için çok miktarda ham maddesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Aydın, inşaat sektörü için çok ciddi oranda çevre tahribatı yapıldığını, bu uygulamalardan ötürü karbondioksit salınımının arttığını ve günümüzde endüstriyel atıkların yaygın olarak kullanılmakta olduğunu ancak henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını belirtti. Aydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde inşaat sektörünün hızla geliştiğini ve birçok yüksek katlı bina yapıldığını söyleyerek, inşaat yapımında kullanılan beton için taş ocaklarından agrega gerekliliğinin önemine değindi. Aydın, agrega çıkartma sırasında ciddi miktarda çevre tahribatı yaşandığını belirterek, agrega üretimi için doğal kaynakların hızla tüketilmekte olduğunu ve bunun ekolojik dengeyi bozduğunu ve inşaat sektörü için endüstriyel atıkların daha fazla kullanılması gerektiğini ifade etti.

“Endüstriyel atıkların kullanılması yanında “arıtma çamuru”nun da inşaat sektörü için alternatif olabileceği bilimsel bazlı çalışmalarda görülmüştür. Bu atıkların proses edilmeden beton içerisine katılması ve nihai ürünün gerekli malzeme şartlarını sağladığı kanıtlanmalıdır” diyen Aydın, arıtma çamurunun proses edilmeden kullanılması çalışmaları daha önce yapılmadığından, hem bu atığın bir şekilde kullanılması ve çevreye olan etkisinin azaltılmasının gerekmekte olduğuna dikkat çekti. Aydın, “Düşük dayanım sınıfı veya tuğla, kiremit, parke taşı ve briket gibi hafif yapı malzemeleri uygulamalarında kullanılmasının gerekli deneysel çalışmalarla değerlendirilmesi kaynakları kısıtlı olan adamız için yerinde olacaktır” diyerek, Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak farklı endüstriyel atıkların laboratuvarda denendiğini, başarılı sonuçlar alındığını ve bu çalışmalardan bazılarının çok saygın dergilerde yayınlandığını belirtti.