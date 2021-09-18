  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,5750
  • Euro 10,0650
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Arjantin'de kabine değişti

» »
Arjantin'de geçen pazar düzenlenen parlamento ön seçimlerinde iktidarın oy oranının düşmesiyle hükümet bloğunda baş gösteren siyasi krizde kabineden 5 bakan değişti.
Arjantin'de kabine değişti

Arjantin'de geçen pazar düzenlenen parlamento ön seçimlerinde iktidarın oy oranının düşmesiyle hükümet bloğunda baş gösteren siyasi krizde kabineden 5 bakan değişti.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Dışişleri, Ulusal Güvenlik, Eğitim, Tarım ile Bilim ve Teknoloji bakanlıklarında değişikliğe gitti.

Dışişleri Bakanlığı görevine Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero, Ulusal Güvenlik Bakanlığına Anibal Fernandez, Tarım Bakanlığına Julian Dominguez, Eğitim Bakanlığına Jaime Perczyck, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına Daniel Filmus getirildi.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Başkanlığına, Cafiero'nun yerine Tucuman Valisi Juan Manzur atandı.

Yeni bakanların pazartesi günü yemin ederek görevlerini teslim alması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arjantin İçişleri Bakanı istifasını sundu16 Eylül 2021 Perşembe 10:47
  • Birleşmiş Milletler’den endişe veren açıklama: Hedefi tutturamayacağız16 Eylül 2021 Perşembe 10:29
  • ABD, İngiltere ve Avusturalya’dan Çin’e karşı işbirliği16 Eylül 2021 Perşembe 09:29
  • ABD Genelkurmayından Çin'e Trump güvencesi15 Eylül 2021 Çarşamba 13:28
  • Şili’de 'uçan ejderha' fosili bulundu14 Eylül 2021 Salı 15:01
  • Kolombiya'da petrol sahasına saldırı14 Eylül 2021 Salı 12:30
  • Bilim insanlarından Delta varyantı uyarısı: Aşı olanla olmayan farkı çok yüksek13 Eylül 2021 Pazartesi 11:08
  • 11 Eylül saldırılarının 20. yılında teröre karşı savaş biterken Guantanamo kapatılabilecek mi?11 Eylül 2021 Cumartesi 18:05
  • Binlerce çalışan etkilendi… Dünya devi Google’dan düşük maaş skandalı11 Eylül 2021 Cumartesi 11:23
  • 11 Eylül itfaiyecilerinde daha fazla kanser vakaları görüldü11 Eylül 2021 Cumartesi 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti