‘Arkın group girne fest 23’ başlıyor!

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve 40 gün boyunca aralıksız kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’ 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Girne Belediyesi organizasyonunda düzenlenecek olan ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’ 1 Eylül itibarı ile başlıyor. 40 gün boyunca sürecek olan ve Türkiye, KKTC’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 üzerinde müzisyen, tiyatrocu ve sanatçının katılım göstereceği ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’, 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’ için The Arkın Colony Hotel’de, tüm sponsorların katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festival ana sponsoru olan Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ve ARUCAD Direktörü Sinan Arkın, Konaklama Sponsoru Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin, Bronz Sponsor Dome Hotel Genel Müdür Yardımcısı Hakan Babacan, İletişim Sponsoru KKTCELL Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ile yöneticileri katıldı.

TEK ÇATI ALTINDA 40 GÜN

Geçmişte, çeşitli dönemlerde çeşitli noktalarda hayat bulan festivallerin tek bir çatı altında toplanarak 40 günlük süreye yayıldığı ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’, Ozanköy Pekmez Festivali ile açılış gerçekleştirip, Zeytinlik Festivali ile son buluyor. Turizm Kenti Girne’nin cazibe merkezine dönüşmesi adına atılan bir adım olarak nitelendirilen festivalin, turistlerin Girne Kenti’ni ziyaret edecekleri bir zaman dilimi oluşturma hedefini taşıyor. Ana konser alanı olarak Girne Belediyesi Anfitiyatrosu’nun kullanılacağı festival; Ramadan Cemil Meydanı, Kaşgar Court, Karaoğlanoğlu Plajı, Ozanköy, Zeytinlik Köyü bölgelerinde bütünlüklü bir şekilde gerçekleşecek.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK

Türkiye, KKTC ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 üzerinde müzisyen, tiyatrocu ve sanatçının katılım göstereceği ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’ kapsamında çok sayıda etkinlik yer alıyor. Sırası ile Manga, Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, Ziynet Sali ve LTB Orkestrası, Santana Tribute Band, Haluk Levent, Edip Akbayram gibi sanatçıların yer alacağı festivalde ayrıca TC Devlet Tiyatroları’ndan iki oyunun yanı sıra KKTC Jimnastik Federasyonu’nun düzenlediği ‘2. Cimnastik Şöleni Akdeniz’de Bir İnci’ ile TiyatroSu’nun hazırlayıp sahneye koyduğu ‘Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali’yer alıyor.

Yine festival kapsamında yerel tiyatro grupları, yerel müzik grupları, antika ve sanat günleri, kahve ve kitap günleri, gastro şarap günleri, amfitiyatro ve kent meydanlarında yer alacak çeşitli konserler, sergi ve spor etkinliklerinin yer alacağı ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’, ilk kez düzenlenecek olan Girne Belediyesi 1. Uluslararası Müz-ler Sanat Sempozyumu’nun da ev sahipliğini üstleniyor.

KARAOĞLANOĞLU DENİZ FESTİVALİ

‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’ ayaklarından birisi olan Karaoğlanoğlu Deniz Festivali’nde ise su sporları, su altı fotoğrafçılığı yarışması, air badminton, plaj futbolu, kano ve tenis turnuvaları ilgili federasyonlar koordinasyonu ile yapılacak ve turnuvalar sonunda katılımcılara ödül ve kupalar verileceği açıklandı.

“NERDEN BİLET ALIRIM?”

Festival kapsamındaki tüm etkinlik biletlerinin www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak satın alınabileceğinin kaydedildiği toplantıda ayrıca dileyenlerin Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası (Danışma), tüm muhtarlık vezneleri ile Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza’dan temin edilebileceği açıklandı. Ana konserler konusunda vatandaşların sıkıntı yaşamaması adına erken bilet alımının önemine dikkat çekilen toplantıda bilet fiyatlarının, Santana Tribute Band için 15 Euro, diğer tüm konserler için ise 200 TL olarak belirlendiği kaydedildi. Tiyatro ve sahne gösterilerinin tamamının ise ücretsiz olacağı açıklandı.

MURAT ŞENKUL: “BU FESTİVAL SIRADAN BİR FESTİVAL OLMAYACAK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ilk olarak festivale katkıda bulunan tüm sponsorlara teşekkür etmek istediğini dile getirdi. ‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’ün sıradan bir festival olmayacağını, Girne kentinin tanıtım etkinliği olacağını vurgulayan Şenkul, festival ile ilgili belediye kaynaklarından hiçbir katkı kullanılmadığını, tüm bütçenin sponsorlardan elde edilen katkı ile sağlandığını belirtti.

“DOLU DOLU 40 GÜN”

‘ARKIN GROUP GİRNE FEST 23’ kapsamında çok sayıda kültür sanat ve spor etkinliğinin hayat bulacağı ile sözlerine devam eden Şenkul, Girne’de dolu dolu bir 40 gün yaşanacağını belirtti. Festivalin ana amacının başta Girne olmak üzere ülke turizmine katkı sağlaması olduğunu dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, festivalin devamlılığı ile Eylül Ayı’nda Kıbrıs’a gelmenin bir ayrıcalığa dönüşeceğini kaydetti. Yine festivalin ülkede yaşayan insanlarımız için de tüm dertlerden sıyrılabileceği bir kültür sanat dönemi oluşturacağını açıklayan Şenkul, festival kapsamı ile detaylı bilgi aktardı.

ERBİL ARKIN: “FESTİVAL KIBRIS’IN İNCİSİ GİRNE’YE YAKIŞIR BİR ALIŞKANLIK HALİNİ ALACAKTIR.”

Ortaya ciddi emeklerin koyulduğunu ve bu emeğin oldukça önemli olduğunu dile getiren Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, geçmişte alışılagelen festivallerin aksine oldukça kapsamlı bir projenin ortaya konmasından dolayı büyük mutluluk içerisinde olduklarını dile getirdi. Kendisinin de bir Girne aşığı olduğunu vurgulayan Arkın gerek kültürümüzün bize aşıladığı panayır havasının, gerekse uluslararası düzeyde organizasyonların yer aldığı böylesi bir festivale dahil olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederken, festivalin her yıl daha da gelişerek, Kıbrıs’ın incisi Girne’ye yakışır bir alışkanlık halini alacağına olan inancını ortaya koydu.

SİNAN ARKIN: “KURUMLARIN ORTAYA KONULAN AKTİVİTELERE DESTEK VERME SORUMLULUĞU OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Yaklaşık 7 yıl önce ARUCAD’ı kurarken vizyonlarının en önemli parçalarından birinin Girne Kenti ile birlikte büyümek olduğunu hatırlatan ARUCAD Direktörü Sinan Arkın, bu bağlamda özellikle Girne Belediyesi ile birçok ortak projeye imza attıklarını kaydetti. Bireyler gibi kurumların da ortaya konulan aktivitelere destek verme sorumluluğu olduğuna olan inancını dile getiren Arkın, bu yıl bunun kendilerine nasip olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarının altını çizdi. Arkın, festivalin herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.

HAKAN BABACAN: “İNSANLARIN YAŞADIĞI EKONOMİK SIKINTILARDAN BİR NEBZE OLSUN UZAKLAŞABİLECEKLERİ BİR AKTİVİTE.”

Böylesi kapsamlı bir festivali hayata geçirdikleri için Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dome Hotel genel Müdür Yardımcısı Hakan Babacan, kendilerinin de böyle bir organizasyona katkı koyma şansına sahip olmalarından dolayı duydukları mutluluğun dile getirdi. Son dönemlerde insanların yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bir nebze olsun uzaklaşabilecekleri bir aktivitenin ortaya konduğunu vurgulayan Babacan, organizasyona dahil olan herkese başarı diledi.

DEVRİM METİN: “KENTE VE CANLILARA YAPILAN HER TÜRLÜ KATKI İÇİN HAZIRIZ.”

Merit International Group olarak kente ve canlılara yapılan her türlü katkı için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden Merit Park Hotel Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin, yine benzer bir organizasyonda rol almaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Bundan sonrası için de yapılacak her türlü kültür-sanat etkinliğine dahil olmak istediklerini sözlerine ekleyen Metin, katkı koyan herkese teşekkür etti.

SOYKAN: “DAHA GÜÇLÜ BAĞLAR MOTTOSUNA SARILDIK.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak festivalin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren KKTCELL Marka İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Girne Belediyesi ile benzer birçok organizasyonda çalıştıklarını ve tekrardan böyle bir yapıda yer aldıkları için büyük heyecan duyduklarını belirtti. KKTCELL olarak daha güçlü bağlar mottosuna sarıldıklarını dile getiren Soykan, özellikle pandemi sonrası insanlarla birlikte olmanın ne denli önemli olduğunun anlaşıldığını ve böylesi bir organizasyon ile bunun yaşanacağından dolayı heyecan içerisinde olduklarını vurguladı.