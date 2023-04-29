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ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğrencileri, Uluslararası Dans Gününe Özel Performans Sergiledi

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ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğrencileri, Uluslararası Dans Gününe Özel Performans Sergiledi
ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğrencileri, Uluslararası Dans Gününe Özel Performans Sergiledi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencileri, Uluslararası Dans Günü dolayısıyla, Modern Dans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren Doğan’ın yönetiminde “Hiçbir Yer” isimli ses ve hareket performansını sergiledi.    

 

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesindeki tüm bölüm öğrencilerinin ortak aldıkları Self-Discovery/ Kendini Keşif derslerinde, doğaçlamalardan üretime doğru süren yaratım sürecinin sonuçlarından derlenmiş “Hiçbir Yer” başlıklı performans yaratımları, Doğuş Özokutan ve Vasfi Çiftçioğlu'nun 3 kısa filminden esinlenildi. Öğrencilerin solo çalışmaları, Modern Dans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren Doğan'ın yönetiminde birleştirilerek bir grup performansı halinde getirildi.  

 

  1. Yer” isimli performans deprem, yangın gibi olayların birey üzerindeki sarsıcı etkisini dışa vurmak için, zaman, mekan, hafıza, an, anı gibi kavramları; söz, ses, melodi ve hareket ile bedenleştirmiştir.  

 

Hazırladıkları performans ve Uluslararası Dans Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan ARUCAD Modern Dans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren Doğan, “Dünya Dans Günü, dünyanın her yerinde insanları dansa davet ediyor, ritmi hissetmeye ve bedenimizin mucizesini keşfetmeye çağırıyor. Günümüzde beden ve ruh, madde ile mânâ uyumunun insanı huzurlu kıldığını hepimiz biliyoruz. Dans ve hareketle uğraşmak bedenimizle uyumlanmamıza ve kendimizi sevmemize giden en keyifli yollar. İnsan var olduğu ilk günlerden beri müziği yaratıyor ve dans ederek duygularını ifade ediyor. Herkesin kendine has hareket tavrı, salınışı, dans edişi güzeldir. Herkesin kendine özgü dans edişi doğru ve güzeldir. Çünkü her beden güzeldir. Çağdaş dünyada dans sanatı, ritmik hareketler olmanın çok ötesine geçerek, bireysel ve sosyal bir dışavurum, olayları hareket ile yorumlayan öznel bir ifade biçimi haline geldi. Bu anlayışla, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi olarak gerçekleştirdiğimiz performans, öğrencilerimizin kendilerini özgün biçimde ifade ettikleri, kendi hareket ve ses yaratımlarından oluşan bir sunumdu. Üniversitemizin sosyal çevresine ve dünya meselelerine duyarlı sanatçılar yetiştirme hedefine uygun olarak, her biri, insan olmanın içsel zorluklarıyla baş etme çabasını ses ve hareketleriyle yansıttı.  

Dilerim ki, Dünya Dans günü hepimizin bedenlerimizi sevgiyle fark ettiği, kendimizi ruh ve beden olarak bütün halinde onaylayıp var ettiği bir gün olsun. Dans hep hayatımızda olsun. Dünya Dans Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

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