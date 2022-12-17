Asansör Halatı Koptu! 15 Metre Yüksekten Düştü

16.12.2022 tarihinde saat 09:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, Faik ÖZCOŞKUN (E-30) asansör içerisinde tamir yaptığı bir sırada, asansör halatının kopması sonucu, asansörle birlikte 15 metre yükseklikten yere düşerek yaralanmıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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