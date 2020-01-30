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Asgari Ücrete artış belirlenemedi!

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Asgari Ücrete artış belirlenemedi!
Asgari Ücrete artış belirlenemedi!

Asgari Ücrete artış belirlenemedi!

Komisyon Cuma günü yeninden toplanacak.

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