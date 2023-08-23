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Ataoğlu, Begüm Tekakpınar’ı tebrik etti

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Fikri Ataoğlu, Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ve katkılarıyla Kırgızistan’da gerçekleştirilen Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar’ı kabul etti.
Ataoğlu, Begüm Tekakpınar’ı tebrik etti

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi koordinasyonu ve katkılarıyla Kırgızistan’da gerçekleştirilen Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar’ı kabul etti.

Kırgızistan’dan birincilikle dönen Begüm Tekakpınar, ailesi ile birlikte yaptığı ziyarete Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’da eşlik etti.

Kabulde konuşan Begüm Tekakpınar, genç sanatçılara imkan sağlayıp destek verdikleri için Kültür Dairesi Müdürü Zaimoğlu ile Bakan Atağlu’na teşekkürlerini sundu.

Bakan Ataoğlu ise yaptığı konuşmada ambargolar altında mücadele veren gençlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, oluşan her fırsatta ülke gençlerinin yurt dışında neler yapabileceğini gösterdiklerini belirtti.

Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bilgi Spor ve Gençlik Bakanlığı ile TÜRKSOY’un işbirliğinde düzenlenen yarışmaya KKTC adına ilk kez katıldıklarını anlatan Ataoğlu, ilk temsiliyette Begüm’ün böylesi güzel bir başarı sağlamasının da ülkemizde büyük bir sevinçe neden olduğunu söyledi.

Begüm’e ve ailesine teşekkürlerini sunan Ataoğlu, Begüm’ün çok genç bir müzisyen olduğunu, önümüzdeki yıllarda nice başarılara daha imza atacağından emin olduğunu da ifade etti.

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