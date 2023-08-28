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Ataoğlu, Dikmen Piknik alını ile ilgili sorunların aşılabilir olduğunu söyledi

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dikmen Piknik Alanının mühürlenme nedeninin çözülebilecek teknik bir sıkıntı olduğunu söyledi.
Ataoğlu, Dikmen Piknik alını ile ilgili sorunların aşılabilir olduğunu söyledi

Ataoğlu, Taşken Doğa Parkı tarafından işletilen Dikmen Piknik Alanının, eksik izinler ve kaçak yapı gerekçesiyle mühürlenmesi konusunda  yaptığı yazılı açıklamada, Piknik Alanı içerisinde restoran olarak yapılan binanın Covid ve bürokratik engeller dolayısıyla izinlerinin tamamlanamadığının bilgisinde olduğunu, fakat bunun tüm taraflar arasında çözülmesi gereken ve çözülebilecek teknik bir sıkıntı olduğunu belirtti.

Restoran olarak inşa edilen binayı yerinde görüp incelediğini belirten Ataoğlu doğa ile uyum içerisinde her detay düşünülerek tasarlanmış ve inşa edilmiş bu yapının KKTC’de eşi bulunmadığını ve her yönü ile örnek olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Taşkent Piknik Alanı’nın 2016 yılında Taşkent Doğa Parkına kiralandığını, o güne kadar burasının ilgisiz ve atıl durumda olduğunu, söz konusu alanın ciddi bir yatırımla Dünya standartlarında örnek bir piknik alanına dönüştürüldüğünü kaydetti.

Doğa Park’ın kamu yararına çalışan, kar amacı gütmeyen bir hayır kurumu olduğunu belirten Ataoğlu, Doğa Parkı ile Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı daireler arasında doğa, çevre ve yaban hayatı yararına adanın her yerinde birçok işbirliği gerçekleştirildiğini, bunların hepsinde de çok başarılı ve örnek sonuçlar alındığını, son günlerde Doğa Park ile Çevre Koruma Dairesine Karpaz Eşekleri ile ilgili yeni bir protokol imzalandığını ve bu konuda da bilimsel temelli çalışmalara başlandığını aktardı.

Taşkent Doğa Park’ın bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden bu ülke için elini taşın altına koyarak her zaman işbirliğine hazır, çözüm odaklı faaliyetler gösterdiğini ve büyük başarılar elde ettiğini dile getiren Ataoğlu, KKTC’ye böylesine değer katan bir kuruluşa resmi kurumlar olarak elimizden gelen desteği vermek sorumluluğumuzdur dedi. Tüm tarafları yıkıcı değil yapıcı bir şekilde çalışmaya çağıran Ataoğlu, kendisinin de mevcut sıkıntıların Doğa Park’ın başarılı çalışmalarını daha fazla sekteye uğratmayacak şekilde çözülmesi için Bakanlıklarına bağlı Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi ile görüştüğünü dile getirdi. 

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