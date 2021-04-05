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Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye olduğu öne sürüldü

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2013 yalında meydana gelen deniz kazasından toplanan atıkların temizlenmesiyle ilgili yapılan girişimlerin itfaiye engeline takıldığı öne sürüldü.
Atıkların temizlenmesinin önündeki engel itfaiye olduğu öne sürüldü

2013 yalında meydana gelen deniz kazasından toplanan atıkların temizlenmesiyle ilgili yapılan girişimlerin itfaiye engeline takıldığı öne sürüldü.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta gündeme gelen konunun neden çözülemediği ortaya çıktı.

Yıllar içeresinde bertaraf tesisi kurulumu için yapılan Aksa’nın yaptığı başvuruları İskele İtfaiyesi’nin sorumluluk almadan reddettiği öne sürülüyor.

Yapılan açıklamada Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Aksa’ya yazdığı muhtırayla atıkların temizlenmesi sürecin önündeki engeli ortaya çıkardığı belirtilirken Bakanlık, Aksa’nın uzun süredir bu atıkların temizlenmesi için mücadele ettiği ve bu sürecin bürokrasiye takıldığını öğrendiği belirtildi.

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