“Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” dolayısıyla yarın Lefke’de etkinlik düzenlenecek

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, araştırma, geliştirme ve inovasyonun önemine dikkat çekmek için düzenlenecek etkinlik 10:00 ile 13:00 saatleri arasında Lefke meydanında yer alacak.
Etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, araştırmacılarla tanışma fırsatı yakalayarak; çeşitli deneyler ile bilim gösterilerine katılabilecek.
Etkinlikle, bilimin günlük hayat içerisindeki yeri ve bu alandaki kariyerlerin önemine vurgu yapılacak.
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