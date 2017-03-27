“Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” dolayısıyla yarın Lefke’de etkinlik düzenlenecek

Avrupa Komisyonu, “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” dolayısıyla yarın Lefke bölgesindeki ortaokul ve liselerin katılımıyla etkinlik düzenleyecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, araştırma, geliştirme ve inovasyonun önemine dikkat çekmek için düzenlenecek etkinlik 10:00 ile 13:00 saatleri arasında Lefke meydanında yer alacak. Etkinlikte ortaokul ve lise öğrencileri, araştırmacılarla tanışma fırsatı yakalayarak; çeşitli deneyler ile bilim gösterilerine katılabilecek. Etkinlikle, bilimin günlük hayat içerisindeki yeri ve bu alandaki kariyerlerin önemine vurgu yapılacak.