Avrupa ülkeleri Filistin'e yardımlar konusunda bölündü

"Avrupa Birliği'nin İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Filistin'e yardımı dondurma kararından sonra, Avrupa ülkeleri arasında Filistin yardımlarına yönelik karmaşık ve farklılaşan tutumlar belirginleşiyor."

Alman hükümeti, Filistin topraklarına yaptığı kalkınma ve altyapı yardımlarını gözden geçirme kararı alarak ödemeleri askıya aldı.

Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada ödeme konusunun şu anda kapsamlı bir şekilde gözden geçirildiği ve geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, "Bu zor zamanda İsrail ile tam dayanışma içindeyiz. Filistin topraklarındaki halka verdiğimiz desteğin barışa hizmet etmesi konusunda her zaman hassas olduk. Ancak İsrail'e yönelik bu saldırılar korkunç bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Filistin topraklarına yönelik tüm taahhüdümüzü gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar 73 milyon euroluk insani yardımda bulunmuştu. Almanya'nın gönderdiği 73 milyon euronun büyük çoğunluğu uluslararası sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla gıda yardımı ve sağlık hizmetleri için kullanılıyor. Almanya Kalkınma Bakanlığı ise bu yıl ve gelecek yıl için Filistin topraklarına yönelik ikili kalkınma işbirliği için yaklaşık 125 milyon euro taahhüt etmişti.

Baerbock: İnsani yardımlar sürmeli

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise n-TV'ye yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında insani yardımın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Baerbock, Almanya'nın hiçbir terörist grubu finanse etmediğini ve Filistin yönetimine doğrudan ödeme yapılmaması için BM ve STK'lerle işbirliği yaptığını vurguladı.

Almanya Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth da Filistin topraklarında insani yardımın sürdürülmesini istedi.

Avusturya yardımı durdurdu

Avusturya da yardımları durduran ülkelerden oldu. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, toplam 19 milyon euroluk yardım projelerini askıya aldıklarını söyledi.

Schallenberg, ORF radyosuna, "İşler eskisi gibi olamaz. Bu nedenle kalkınma işbirliği kapsamındaki tüm ödemeleri şu an için donduruyoruz" dedi.

Birçok AB ülkesi de Filistin'e yardımların durmasına karşı çıktı.

Fransa, AB'nin yardımlarının devamını istiyor

Fransa Dışişleri Bakanlığından BFMTV'ye yapılan açıklamada, Fransa'nın AB'nin Filistin'e yönelik yardımların askıya alınmasına karşı çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin halkına doğrudan fayda sağlayan yardımların askıya alınmasından yana değiliz ve bunu dün AB Komisyonuna belirttik" ifadesine yer verildi.

Su, sağlık, gıda güvenliği ve eğitim alanlarında Filistin halkını desteklemek amacıyla özellikle BM aracılığıyla yapılan yardımların Filistin halkının doğrudan ihtiyaçlarını kapsadığının altı çizilen açıklamada, bu yardımların Fransa'nın taahhütleriyle tutarlı olduğu vurgulandı.

İspanya: Yardıma devam

İspanya da AB'nin Filistin'in kalkınmasına yönelik mali yardımlarının durdurulmasına karşı olan ülkelerden.

Resmi bir açıklama olmasa da hükümet kaynaklarına dayandırılarak resmi haber ajansı EFE dahil bazı basın organlarında, hükümetin AB'nin yardımı durdurma kararıyla ile hemfikir olmadığıyla ilgili haberler yayımlandı.

İspanya'nın, konunun bugün video konferansla yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısında gündeme alınmasını istediği bildirildi.

Belçika: İnsani yardım sürecek

Belçika da Filistin'e insani yardımları sürdüreceğini açıkladı. Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Belçika radyosu Radio 1'e yaptığı açıklamada, Filistin'deki durumu yakından takip ettiklerini, yardımların sürmesini amaçladıklarını, diğer AB üyeleriyle istişare içinde tutum belirleyeceklerini söyledi.

Gennez, Belçika'nın Filistin'de herhangi bir makama doğrudan yardım sağlamadığını, yardımların yerel ortaklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi halka yapıldığını bildirdi.

Belçika, gelecek 5 yıl için Filistin'e 70 milyon euro yardım taahhüdünde bulunmuştu.

İngiltere yardımı durdurmayacak

AB üyesi olmayan İngiltere'nin de yardımı kesme gibi bir niyeti bulunmadığı bildirildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, hükümetten bir kaynak, BM aracılığıyla Filistin'e verilen milyonlarca dolarlık dış yardımı sona erdirme planlarının olmadığını belirtti ancak İngiltere'yi Avrupalı muadilleriyle aynı çizgiye getirmek için ödemelerin gözden geçirilebileceğini öne sürdü.

İrlanda AB'nin ilk kararına karşı çıktı

İrlanda da AB Komisyonu'nun 691 milyon eurodan fazla yardımı incelemeye alma kararını reddeden ülkeler arasında yer aldı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi’nin tek taraflı kararının "yasal dayanağı olmadığını" belirterek, "yardımın askıya alınmasını desteklemediklerini" kaydetti.

Sözcü, AB Komisyonundan bu karara dayanak olacak yasal zemini izah etmesini istediklerini bildirdi.

AB'nin çelişkili açıklamaları ve geri adımı

AB, Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra Filistin'e yönelik yardımlarla ilgili dün kafa karıştıran çelişkili açıklamalar yapmıştı.

Önce AB Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi, X platformunda, Hamas'ın İsrail'e saldırıları gerekçesiyle Filistinlilere yönelik toplam 691 milyon euroluk tüm kalkınma yardımlarını gözden geçirme, tüm ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ardından AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, yine X platformundan, "AB'nin, ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımları gerek duyulduğu sürece devam edecek" açıklamasında bulundu.

AB: Ödemeler askıya alınmayacak

Kısa süre sonra AB Komisyonu, Filistin'e mali yardımlar hakkında resmi açıklama da yayımladı. Açıklamada, AB Komisyonunun Filistin'e yönelik yardımlarını acilen gözden geçirmeye başladığı bildirildi.

İncelemenin Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) kapsamında sağlanan insani yardımları kapsamadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu arada herhangi bir ödeme öngörülmediği için ödemeler askıya alınmayacaktır" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell vadesi gelen ödemelerin askıya alınmayacağını bildirdi.

Borrell, "Tüm Filistin halkını cezalandıracak biçimde ödemelerin askıya alınması, AB'nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecektir" ifadesini kullandı.