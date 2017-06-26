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Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) Güney Kıbrıs’a ilişkin uyuşturucu raporu

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Avrupa Uyuşturucu Ve Uyuşturucu İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) Güney Kıbrıs’a ilişkin uyuşturucu raporu
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu İzleme Merkezi’nin (EMCDDA), Güney Kıbrıs’a ilişkin uyuşturucu raporu Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi “Beyaz Ölüm Kıbrıs’ta Kırıp Geçiriyor- Yasal Eroinden Ölerek” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfada,  Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) bu ay içerisinde yayınladığı 2015 yılına ait, Güney Kıbrıs’a ilişkin uyuşturucu raporu verilerine geniş yer verdi.

Gazete, Güney Kıbrıs nüfusunda, eroin kullanıcılarında artış gözlemlendiğini, 2013 yılında her bin sakine 1.5 kullanıcı, 2015 yılında ise her bin sakine ortalama 2.5 kullanıcının düştüğünü belirtti.

Gazete, uyuşturucu kaynaklı ölüm vakalarının ise 2013’te 3, 2015 yılında ise 9 olarak kaydedildiğini yazdı.

EMCDDA’nın raporuna göre Güney Kıbrıs’ın, uyuşturucu için yılda 4 milyon Euro harcama yaptığını, bunun yüzde 77’sinin tedavi programı, yüzde 17’sinin ise önleme programına gittiğini yazan gazete, 2015 yılında eroin kullanıcılarından yardım talebinin 139, hint keneviri kullanıcılarından 469, kokain kullanıcılarından 80, amfetamin kullanıcılarından ise 39 olduğunu da belirtti.

Gazete, aynı haberinin içerisinde, farklı yasadışı uyuşturucuların atık su kaynakları içindeki seviyelerine dayalı olarak bir toplum düzeyinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili verilerin ortaya çıkarılması programı çerçevesinde Güney Lefkoşa ve Limasol’da, yapılan araştırma sonuçlarına da yer verdi.

Araştırmanın, 2016 yılının bir haftasında örneklerin alındığını, diğer Avrupa şehirlerine göre düşük olmasına karşın önemli rakamların kaydedildiğini yazan gazete, araştırmanın yapıldığı haftada Limasol’da bin sakin arasında 100 kişinin kokain kullanımıyla alakalı olduğunun görüldüğünü, Güney Lefkoşa’da ise bu rakamın bin sakine 50 olarak tespit edildiğini belirtti.

Habere göre amfetaminler, ecstasy ve diğer sentetik uyuşturucu seviyeleri ise (her bin sakine 5 veya 10 kişi olmak üzere) düşük oranda çıktı.

 

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