 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Avrupa Yatırım Bankası’ndan Rum piyasasına 100 Milyon Euro “sıcak para”

»
Avrupa Yatırım Bankası’ndan Rum piyasasına 100 Milyon Euro “sıcak para”
Avrupa Yatırım Bankası’nın Rum piyasasına 100 milyon Euro “sıcak para” aktaracağı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankası’nın Rum piyasasına 100 milyon Euro “sıcak para” aktaracağı bildirildi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıs Bankası” ile Avrupa Yatırım Bankası’nın dün imzaladığı anlaşma uyarınca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik, Avrupa Yatırım Bankası’ndan 100 milyon Euro, “Kıbrıs Bankası”ndan da 34 milyon Euro olmak üzere, piyasaya toplamda 134 milyon Euro’luk “sıcak para” aktarımı yapılacağını yazdı.

Haberde, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Jonathan Taylor’ın, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra da altyapı çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söylediği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum polisi AVM’de anti-terör tatbikatı yaptı17 Şubat 2017 Cuma 14:17
  • Doğal gaz tedarikinde "son düzlük"17 Şubat 2017 Cuma 14:16
  • Limasol Karnavalı başladı17 Şubat 2017 Cuma 14:15
  • Müzakere sürecinde yaşanan kriz Rum basınında17 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Kasulidis: “AB Kıbrıs’ın güvenliği için önemli”17 Şubat 2017 Cuma 13:42
  • "Faşizmi adanın tümünden ezelim”16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • AB’den rum yönetimine ihlaller konusunda uyarı16 Şubat 2017 Perşembe 13:05
  • Rum İdari Mahkemesi ebeveynlerinden biri TC kökenli olan, 1974 sonrası Kıbrıs’ta doğmuş şahsa vatandaşlık verilmesini reddetti16 Şubat 2017 Perşembe 13:04
  • Kıbrıslı Türk taksiciye saldırı olayında tutuklanan iki genç şartlı serbest bırakıldı16 Şubat 2017 Perşembe 13:04
  • Rum siyasi partilerde ENOSİS plebisiti krizi16 Şubat 2017 Perşembe 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti