  • BIST 111.765
  • Altın 156,196
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

» »
Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok
Avusturya'nın yeni Başbakanı Sebastian Kurz, "özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle" Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen müzakerelerin kesilmesi gerektiğini söyledi. Kurz, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Türkiye’ye ilişkin açıklamalarda da bulundu. "Türkiye'de insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini" belirten Kurz, AB'nin buna "hiçbir şey olmamış gibi seyirci kalmasını kabul edemeyeceğini" belirtti.

"Bana göre, özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle Türkiye'nin AB'de yeri yok" diyen Kurz, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin kesilmesinin "dürüstçe" olacağını söyledi. Kurz, bu konuda AB ülkeleri arasında çoğunluğun henüz sağlanamadığını; ancak önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşebileceğinden umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

18 Aralık'ta yemin ederek başbakanlık görevine başlayan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Dışişleri Bakanı olduğu 2013-2017 yılları arasında da defalarca Türkiye'nin AB ile müzakerelerine son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kurz: Mülteci kotası sistemi başarısız

Avrupa’nın en genç başbakanı olan 31 yaşındaki Kurz, röportajında mülteci sorununa ilişkin açıklamalarda da bulundu. Mültecilerin kota sistemine göre AB’ye üye ülkelere dağıtılmasını öngören sistemin başarısız olduğunu belirten Kurz, AB üyelerinin mültecileri kabul etme konusunda ve bunun sayısına kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

"Kota tartışmalarının zaten çok anlamsız" olduğunu belirten Kurz, Avrupa'ya gelen göçmenlerin Bulgaristan veya Macaristan'a değil, Almanya, Avusturya veya İsveç'e gitmek istediğini ifade etti.

"Askeri" adım önerisi

Muhafazakâr siyasetçi, AB'nin göç ve mülteci politikasındaki hataları düzeltmesi gerektiğini belirterek, buna ilişkin önerilerde bulundu. "Sığınma ve ekonomik nedenlerle göç arasındaki ayrımın artık tamamen birbirine karıştığını" söyleyen Kurz, insanlara kendi ülkelerinde, eğer bu mümkün değilse komşu ülkelerde yardım etmek gerektiğini dile getirdi. Kurz, eğer komşu ülkelerde de yardım sağlamak mümkün değilse, sığınmacı ve göçmenlerin bulunduğu kıta üzerinde "güvenli bölgeler" oluşturulabileceğini söyledi. Kurz, "Bu AB tarafından desteklenmeli ve hatta belki organize edilmeli ve askeri olarak korunmalı" dedi. Son adım olarak da Avrupa'ya kimin geleceğine karar verileceğini ifade eden Kurz, "İnsan kaçakçılarının yardımıyla yasa dışı yollardan AB'ye gelen herkesi artık kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Danimarka sığınmacı almamak için yasa çıkarttı20 Aralık 2017 Çarşamba 19:14
  • AB ile Polonya arasında muhtemel bir kriz kapıda20 Aralık 2017 Çarşamba 19:06
  • AP: Musul kuşatmasında en az 9 bin sivil öldü20 Aralık 2017 Çarşamba 19:05
  • Uber artık Avrupa'da resmi olarak bir taksi şirketi20 Aralık 2017 Çarşamba 18:29
  • Frankfurt’taki kamuya açık alanlarda uyuyan ‘evsizlere’ para cezası geliyor20 Aralık 2017 Çarşamba 12:13
  • Almanya'nın Suudilere silah satışı azaldı18 Aralık 2017 Pazartesi 16:59
  • Fransa 12 bin 'radikal dinciyi' fişledi18 Aralık 2017 Pazartesi 16:55
  • İngiliz diplomat Lübnan'da ölü bulundu17 Aralık 2017 Pazar 23:43
  • İngiltere'de 'parmak telefonlar yasaklansın' çağrısı17 Aralık 2017 Pazar 23:38
  • Avusturya’da yeni hükümet üyeleri belli oldu17 Aralık 2017 Pazar 17:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti