Ayça Alav cinayet zanlılarını Kuzey Kıbrıs’a geçirerek polise teslim eden 3 kişi, Güney Kıbrıs’ta tutuklandı

Ayça Alav cinayetiyle ilgili 18 gündür aranan zanlıları, Beyarmudu mandıralar bölgesi olarak bilinen alanda polise teslim eden 3 kişi Güney Kıbrıs'ta tutuklandı. Tutuklamanın "gizli ve haksız tutuklama amacıyla kaçırma" nedeniyle yapıldığı aktarıldı.

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Ayça Alav cinayetiyle ilgili 18 gündür aranan zanlıları, Beyarmudu mandıralar bölgesi olarak bilinen alanda polise teslim eden 3 kişi Güney Kıbrıs'ta tutuklandı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, polis, 37, 46 ve 47 yaşlarındaki üçlüyü "gizli ve haksız tutuklama amacıyla kaçırma" olayıyla ilgili olarak tutukladığını duyurdu.

Larnaka'da ikamet eden Hüseyin Demirel, Güney Kıbrıs'tan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 2 kişinin cinayet zanlısı olduğunu öğrenmesi sonrası, zanlıları arkadaşlarıyla birlikte Beyarmudu'nda Kıbrıs Türk polisine teslim etmişti.

45 yaşındaki döviz bürosu sahibi Ayça Alav, Lefkoşa'daki Hit-Bit isimli iş yerinde öldürülmüştü.