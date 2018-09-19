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Ayia Napa'da bu kez erkek turiste tecavüz!

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Kıbrıs'ın günah şehri olan Ayia Napa'da bu kez erkek turiste tecavüz edildi.
Ayia Napa'da bu kez erkek turiste tecavüz!

Ay Napa’da 20 yaşındaki İrlandalı erkek turistin bir barda tecavüze uğradığı, polisin bir bar çalışanını tutukladığı, ikinci şüpheliyi ise bulamadığı belirtildi.

Ay Napa’da 20 yaşındaki İrlandalı erkek turistin bir barda tecavüze uğradığı, polisin bir bar çalışanını tutukladığı, ikinci şüpheliyi ise bulamadığı belirtildi.

Politis “Ay. Napa’da bunlar da oluyor” başlığıyla verdiği haberinde, İrlandalı turistin polise Ay Napa’da darp edildiği, soyulduğu ve tecavüze uğradığı şikayetinde bulunduğunu, 9 Ağustos’ta meydana gelen olayın yargıya taşındığını ve ilk duruşmanın da dün yapıldığını kaydetti.

Habere göre İrlandalı turist sarhoş halde sokakta gezindiği sabahın erken saatlerinde, önünden geçtiği bir barda çalışan kişinin kendisine, bara giriş bileti satmayı teklif ettiğini, teklifi kabul edince de bar çalışanı tarafından, bilet parasını tahsil gerekçesiyle karanlık bir yere götürüldüğünü anlattı.

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Bar çalışanının orada kendisine vurmaya başladığını, yere düştüğünde de cep telefonunu çaldığını, daha sonra da tecavüz ettiğini söyleyen 20 yaşındaki turist, daha sonra olay yerine tanımadığı bir kişinin daha geldiğini ve onun da tecavüz ettiğini anlattı.

Rum polisi olayla ilgili olarak mahkemeye sadece 43 yaşındaki bar çalışanını çıkardı, ikinci şüpheliyi bulamadı. Bir sonraki duruşmanın 11 Aralık’ta olacağı ve bar çalışanının o güne kadar tutuklu kalacağı kaydedildi.

 

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