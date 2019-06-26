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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Aynı lise iki hafta içinde ikinci kez kundaklandı

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Limasol’daki Ayiu Nikolau Lisesi iki hafta içerisinde ikinci kez kundaklandı. Okulun, final sınavlarında aldıkları notları beğenmeyen öğrenciler tarafından kundaklandığına inanılıyor.
Aynı lise iki hafta içinde ikinci kez kundaklandı

Fileleftheros ve Haravgi, Pazartesi günü saat 02.00 sularında, lisenin ön bahçesinde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 12 Haziran’da meydana gelen kundaklama sonucu hasar gören ve ön avluya istiflenmiş okul malzemesi hasar gördü.

Limasol Helen Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Dinos Ellinas, yangını, notlarından memnun olmayan öğrencilerin çıkarmış olabileceğine inanıldığını belirterek, önceki yangında on binlerce Euro’luk zarar meydana gelirken bu yangında meydana gelen zararın çok da büyük görünmediğini söyledi.

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