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Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde tarım parkları kuruyor

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Kapsamlı imar projeleri başlatılan kurtarılan bölgelerde tarım sektörünün geliştirilmesi Azerbaycan hükümetinin öncelikleri arasında yer alıyor.
Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde tarım parkları kuruyor

Kapsamlı imar projeleri başlatılan kurtarılan bölgelerde tarım sektörünün geliştirilmesi Azerbaycan hükümetinin öncelikleri arasında yer alıyor.

Bölgede tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için ilk alan olarak Zengilan ilinin Ağalı köyü seçildi. İşgal döneminde Ermenilerce tamamen tahrip edilen Ağalı köyünde, bölgenin ilk "akıllı köy"ü inşa ediliyor. Akıllı köy projesinin bir ayağı olarak da bölgenin ilk tarım parkı faaliyete geçmek üzere.

Türk şirketlerinin de yer aldığı proje kapsamında kurulacak tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği ve meyve bahçeleri yer alacak.

İnsansız araçlar da dahil modern tarım araçlarının kullanılacağı tarım parkında ekin, gübreleme ve sulama işleri yenilikçi teknolojilerle hayata geçirilecek.

Tarım parkı ile hem bölgede hayatın yeniden canlanmasına katkı sunulması hem de daha verimli tarımsal üretim elde edilmesi hedefleniyor.

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