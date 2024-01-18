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Baf’ta savcısının aracı kundaklandı

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Baf’ta önceki akşam, cumhuriyet savcısının aracının kundaklanmasının ardından, suçla mücadele için yeni tedbirler alınmasının gündeme getirildi.
Baf’ta savcısının aracı kundaklandı

Baf’ta önceki akşam, bir savcının aracının kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklanması sonrasında, suçla mücadele için yeni tedbirler alınmasının gündeme geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nda dün, son zamanlarda meydana gelen ve savcının aracının kundaklanmasıyla doruk noktasına ulaşan olaylarla ilgili olağanüstü toplantı yapıldığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, polisin de katıldığı toplantıda organize suçlar ve sahadaki şiddet olaylarıyla mücadele edilebilmesine yönelik yöntemlerin tartışıldığını kaydederek, tartışılan tedbirlerden bazılarının istihbarat hizmetlerinin güçlendirilmesi, devriye ekiplerin artırılması, suç teşkil etme olasılığı bulunan durumlarda ani baskınlar yapılması ve birincil müdahale ekiplerinin takviye edilmesi olduğunu belirtti.

Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in, durumu oldukça zor addettiğini ve son günlerde meydana gelen ve toplumda güvensizlik hissi yaratan suç olaylarının önüne geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını yazan gazete, polisin de tartışılan tedbirlerin uygulanması noktasında çalışmalara başladığını kaydetti.

Haberde, savcının aracının önceki akşam saat 21.30 sularında, yanıcı madde dökülerek kundaklandığı ve kundaklama sonucu çıkan yangında, savcının aracı tamamen yandığı, park yerinde bulunan diğer iki aracın da ağır hasar aldığı anımsatıldı.

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