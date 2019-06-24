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Baf’taki eserlerin restorasyon çalışmalarının tamamlanması rum basınında da yer aldı

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Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, AB finansmanıyla, Baf’ta gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarının tamamlanması Rum basınında da yer aldı.
Baf’taki eserlerin restorasyon çalışmalarının tamamlanması rum basınında da yer aldı

Rum basını, Baf’taki Türk mahallesi Mutallo’da bulunan Cami-i Kebir (Büyük Cami-Ay.Sofia) Minaresi ve Aşağı Baf’taki Osmanlı Hamamı’nın restorasyon çalışmaları nedeniyle düzenlenen etkinliklere ve burada yapılan konuşmalara geniş bir şekilde yer verdi.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Kültürel Miras İki Toplumlu Teknik Komite-Baf’ta Korunan Minare ve Hamam Teslim Edildi” başlığıyla verdi. 

Politis gazetesi “Baf’takiAy.Sofia Minaresi ve Hamam Teslim Edildi –Ortak Ümit Mesajı” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi haberi “Hamam ve Ay.Sofia Teslim Edildi-Korunan Cami ve Hamam Teslim Edildi” şeklindeki başlıklarla, ilk ve iç sayfadan duyurdu.  

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