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Bakan Dolaylı Yoldan STÖ’leri İşaret Etti

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Bakan Dolaylı Yoldan STÖ’leri İşaret Etti
Bakan Dolaylı Yoldan STÖ’leri İşaret Etti

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, kara para aklama ve terör finansmanında, dolaylı yoldan Rum tarafında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini (STÖ) işaret etti.

Fileleftheros’un “Nuris Kara Para-Terörizm Konusunda Dolaylı Yoldan STÖ’leri İşaret Ediyor” başlıklı haberine göre Nuris,  Meclis İçişleri Komitesi’ne, kurallara uygun dernek kaydı yaptırmamaları halinde birlik/kulüp/kurumların kayıtlarının silinmelerini öngören bir yasa tasarısı sundu.

Komite üyelerini, yasa tasarısını onaylamaya ikna etmek için sivil toplum örgütleri aracılığıyla kara para aklama ve terör finansmanı yapılıyor olabileceğine işaret eden Nuris, komiteye sunduğu belgede Moneyval değerlendirmesine şu ifadelerle atıf yaptı:

“STÖ’lerin yönetilmesi konusunda Kıbrıs’a düşük not verilmesini gündeme getiren noktalardan biri, bazı STÖ’nün kara para aklama ve terörün finansman aracı olarak kullanıldığına, büyük çoğunluğu güncellenmiş tüzüklerini Mukayyitliğe sunmamaları nedeniyle yetkili makamın (İçişleri Bakanlığı) bu STÖ’lerin yapısından bile haberdar olmadığı ve banka hesaplarına bile erişemiyor olabileceğine dair ciddi işaretler bulunmasıdır.”

Nikos Nuris Rum tarafında faaliyet göstermekte olan 7 bin birlik/kulüp/kurumdan sadece 2 bininin güncel tüzük ve diğer belgelerini ibraz ettiğine de dikkat çekti.

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