Bakan Sucuoğlu: Karpaz'da kısa sürede "sokağa çıkma yasağı" ilan edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenliik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT'de katıldığı programda Karpaz'da kısa sürede "sokağa çıkma yasağı" ilan edilecek dedi

KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

NE OLMUŞTU?

Erenköy,Sipahi ve Dipkarpaz'a giriş-çıkışlara polis kontrolü...

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Coronavirüs salgını nedeni ile çeşitli önlemler alınıyor.

Karpaz bölgesinde yapılan bir çok coronavirüs testin positiv çıkmasından sonra Karpaz'da bulunan 3 yerleşim yerine giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapılamaya başlandığı belirtiliyor.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun bu 3 köye karantina ilan etmesi de bekleniyor.

İlgili Haber: #CORONA Erenköy,Sipahi ve Dipkarpaz'a giriş-çıkışlara polis kontrolü