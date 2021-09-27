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Balkanlar karıştı: Sırplar Kosova sınırına yığınak yapıyor

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Balkanlarda Kosova-Sırbistan sınırında tansiyon yükseldi… Kosova'ya ait olan Priştine'deki Sırplar'a, “Özel araçlarınıza artık Kosova plakaları takın” denilmesi ile birlikte büyüyen gerilimde tanklar sınırlara ilerlemeye başladı.
Balkanlar karıştı: Sırplar Kosova sınırına yığınak yapıyor

Balkanlarda Kosova-Sırbistan sınırında tansiyon yükseldi… Kosova'ya ait olan Priştine'deki Sırplar'a, “Özel araçlarınıza artık Kosova plakaları takın” denilmesi ile birlikte büyüyen gerilimde tanklar sınırlara ilerlemeye başladı.

Sırplar, bunu tanımadıkları Kosova'nın bağımsızlık işareti olarak görmeye başladı ve kabul etmiyor. Sırplar yollarda barikatlar kurmaya, bazı araçları engellemeye başladı. Priştine'de bulunan Sırp azınlık olayları kışkırtırken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic (51), Sırp ordusu ve polisine yüksek düzeyde alarm çağrısı yaptı.

Sırplar sınır yakınlarına askeri yığınak yaparken sosyal medyada çok sayıda zırhlı taşıyıcı ile tankın bölgeye gittiği görülüyor. Sırp savaş uçakları da pazar günü yine sınır bölgesinde uyarı uçuşları yaptı.

“SIRPLAR TANKLARI GÖNDEREBİLİR”

Arnavutların yönettiği Kosova'daki yerel medya, Sırpların savaşı körüklediğini yazıyor.

Srpski Telegraf isimli Sırp gazetesi ise, Rusya'nın arkalarında olduğunu belirterek, “Putin'den mesaj: Sırplar, Arnavutlar saldırırsa Kosova'ya tankları gönderebilir” diye yazdı.

Kosova, Rusya ve Sırbistan tarafından tanınmıyor. 2008'de Sırbistan'dan ayrılan Kosova'yı ABD, NATO ve diğer ülkeler tanımış durumda. Olaylar tırmanınca NATO ve AB, her iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı.

NATO'dan da benzer bir açıklama geldi ve her iki ülkenin liderleriyle görüşüldü. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, New York'taki Birleşmiş Milletler ziyaretine ara verip ülkesine döndü.

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