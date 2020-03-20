Bank of America: Covid-19 nedeniyle ekonominin resesyona girdiğini resmen ilan ediyoruz

Bank of America yatırımcılarına yaptığı uyarıda, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.

Bank of America ekonomisti Michelle Meyer, perşembe günü yayınladığı notta, "Resmi olarak ekonominin durgunluğa girdiğini ilan ediyoruz, dünyanın geri kalanına katılıyoruz ve bu derin bir düşüş. Bu süreçte birçok kişi işini, servetini kaybedecek ve ciddi güven kaybı olacak" ifadelerini kullandı.

Fakat Meyer, ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor.

Bank of Amerika öngörülerine göre ABD ekonomisi 2’nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için de GSYİH yüzde 0.8 daralacak.

Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Covid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti.

Açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulanmıştı.