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Banka yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doları harcayan çiftin yakasına yapıştı

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Banka yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doları harcayan çiftin yakasına yapıştı
Banka yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doları harcayan çiftin yakasına yapıştı

ABD'de bir bankanın yanlışlıkla hesabına 120 bin dolar yatırdığı çift, parayı harcayınca hırsızlıktan gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemede toplam 50 bin dolar kefaletle serbest kalan çift, ağır suçlardan tutuksuz yargılanacak.

ABD'de bir sabah uyanıp banka hesabında kazanmadığı miktarda yüklü para bulan biri ne yapar?

Çok pahalı üniversite harçlarını ödemek için aldığı borçları öder ya da otomobil ya da ev satın alıp hayatını sağlama bağlamaya çalışır. 

Acaba bankayı arayıp ne olduğunu sorması gerekir mi?

Pennsylvania eyaletinin Montoursville kentinde yaşayan Robert-Tiffany Williams çifti, 31 Mayıs'ta hesabında fazladan 120 bin dolar bulduğunda bankayı aramadı.

Polis, bankanın yanlışlıkla yatırdığı parayı harcadıkları için Williams çiftinin hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. 

VEZNEDAR HATASI

Her şey BB&T bankasında bir ticari işlem için nakledilen 120 bin doların veznedarın hatası sonucu Williams çiftinin hesabına yatırılmasıyla başladı.

Polise göre çift bu parayla bir karavan, bir Chevrolet, bir yarış arabası almış. Faturaları ödeyip ihtiyaç duyulan onarımları da halletmiş. Hatta 15 bin doları ihtiyacı olan arkadaşlarına dağıtmış. 

Williamsların 100 bin doları harcamasına 2.5 hafta yetmiş. 

Ama sonunda duruma uyanan ve doğru hesaba 120 bin dolar aktarmak zorunda kalan banka, 20 Haziran'da çiftle temasa geçti.

BB&T, Tiffany Williams'a (35) "Tüm paranın geri dönmesi sizin sorumluluğunuzda" dedi. 

Tiffany önce kocasıyla bir geri ödeme planı yapacaklarını söyledi, ama iki görüşmeden sonra tüm iletişimi kesti. 

'BİLE BİLE HARCADIK'

Polis gözaltına aldığı karı-kocayı ayrı ayrı sorguya aldı.

Basına sızdığına göre yolunu şaşıran paranın kendilerine ait olmadığını bildikleri ama her halükarda harcadıkları yönünde ifade verdiler.

BANKA MASRAF FATURASI DA KESTİ

Bankanın 100 bin dolar çektikleri için 107 dolar masraf faturası da kestiği Robert-Tiffany Williams, geçen hafta çıkarıldıkları mahkemede kişi başı 25 bin dolar kefaletle serbest kaldı.

Haklarında üç ağır suç ve bir çalıntı mal edinmek suçu yöneltildiği öğrenildi. 

Basına konuşan Williamsların bir komşusu, duruma, "Şok edici, bankaların o kadar sıkı prosedürü var, üç kez kontrol ediyorlar, kimsenin yanına kar kalması mümkün değil" tepkisini gösterdi. 

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